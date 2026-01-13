Росіяни самі не можуть збити "Орешник": Макарук пояснив, чому цю ракету важко відстежити (відео)

Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та військовий Михайло Макарук розповів, що збити російську балістичну ракету середньої дальності "Орешник" сьогодні не може ні Україна, ні сама Росія.

Відповідаючи на запитання щодо можливості самостійно відстежувати пуски ракет такого типу, він пояснив в інтерв’ю Фокусу, що Україна не має для цього необхідних технічних інструментів. Йдеться насамперед про відсутність власного масштабного супутникового угрупування, а також достатньо потужних систем радіорозвідки, які дозволяли б фіксувати запуски балістичних ракет у режимі реального часу.

Інтерв'ю з Михайлом Макаруком на YouTube-каналі Фокусу

Та все ж, варто зазначити, що російська балістична ракета середньої дальності "Орешник" не є чимось принципово новим або надзвичайно небезпечним у порівнянні з іншими видами озброєння, які ворог вже застосовував раніше.

"Самостійно відстежувати такі запуски ми не можемо, адже не маємо потужного космічного угрупування супутників і відповідного рівня радіорозвідки. Збивати ці ракети нам також нічим — українська ППО не має таких можливостей. Натомість перехоплення можуть здійснювати американські системи THAAD, які для цього й створені. Такі спроможності мають також Ізраїль та Німеччина, яка нещодавно закупила відповідні комплекси. Більше того, росіяни самі навряд чи здатні збити власний "Орешник"", — пояснив Макарук у розмові з ведучою.

Водночас військовий звернув увагу на важливий нюанс — Росія фактично також не здатна ефективно протидіяти власним балістичним ракетам. За його словами, випадки, коли російські ракети падають на території РФ, не є поодинокими.

Зокрема, Макарук запевнив, що близько третини російських ракет — зокрема Х-101, Х-555, Х-22, а також "Кинджали" і "Калібри" — не долітають до запланованих цілей. Саме тому пуски часто здійснюють із районів Каспійського моря або з віддалених степових зон поблизу Енгельса. Така практика, за його словами, тягнеться ще з радянських часів і пов’язана з великою кількістю технічних відмов.

Причина цього явища, наголосив експерт, залишається незмінною — низька якість виробництва. Йдеться не лише про окремі дефекти, а про загальну слабку інженерну та виробничу культуру.

"Загалом головна причина — це низька виробнича та інженерна культура. Саме цим пояснюється більшість проблем. Такий висновок ми робимо на основі аналізу внутрішніх документів і роботи, яку проводимо разом із кіберфахівцями", — наголосив фахівець.

