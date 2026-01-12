"На пожиттєво": за напади на ТЦК порушників потрібно карати жорстоко, — Макарук (відео)

В Україні неодноразово фіксували безпрецедентні випадки збройної агресії проти військовослужбовців, і, на думку речника міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайла Макарука, такі дії мають отримувати найжорстокіше покарання.

Про це він розповів в інтерв’ю Фокусу та додав, що суспільство має усвідомлювати межі допустимої поведінки під час війни. За його словами, за останній час сталося кілька випадків, коли агресія цивільних переросла у збройні напади на військовослужбовців ТЦК, включно з убивствами, чого раніше в Україні не спостерігалося. І на його переконання подібні інциденти не можна сприймати як поодинокі випадки — вони свідчать про системну проблему з повагою до військових у суспільстві.

Інтерв'ю з Михайлом Макаруком на YouTube-каналі Фокусу

"Багато хто говорить про бажання жити в демократичній країні, але варто поставити просте запитання: чи готове до цього саме суспільство? Чи готові люди беззаперечно виконувати вимоги силовиків, розуміючи, що будь-який різкий рух може бути сприйнятий як загроза. На жаль, частина цивільного населення, здається, забула, що країна перебуває у стані війни, і дозволяє собі поведінку, яка є неприпустимою в умовах воєнного часу", — наголосив Михайло Макарук.

Також під розмови на цю тему, він звернув особливу увагу на порушення комендантської години та напади на нацгвардійців на блокпостах, часто під впливом алкоголю. Згодом, подібні дії цивільних супроводжуються легкими термінами або ж взагалі повним уникненням покарання. На його ж думку, їх потрібно карати демонстративно і жорстко, щоб суспільство чітко усвідомлювало наслідки за напади на військових.

"А зараз йдуть спори, чи "відмажуть" того чувака, який застрелив ветерана Збройних Сил України і діючого військовослужбовця, чи ні. На пожиттєво демонстративно потрібно відправляти та показувати, як це має працювати", — сказав він.

Крім фізичної агресії, військовий звернув увагу на інформаційну загрозу — дискредитацію ЗСУ в соціальних мережах та поширення проросійського контенту, на що державні органи мають реагувати швидко та принципово.

"Невідворотність покарання у нас часто ігнорується, а в соцмережах можна побачити безліч неадекватів, які дискредитують Збройні Сили. На це Служба безпеки України та інші державні органи влади мають реагувати швидко і миттєво, а не обмежуватися формальними заходами. Деякі особи співають проросійські пісні, викладають їх у ТікТоці, а потім, коли приходить СБУ, шкодують про це. Ні, вони повинні понести реальне покарання, посидіти в колонії, перевиховатися два-три роки — тільки після цього можна говорити про певне покарання. Не можна у військовий час ігнорувати свавілля, особливо щодо ветеранів та діючих військовослужбовців", — додав військовий.

Під час інтерв’ю Фокусу Михайло Макарук заявив, що хоч більшість чоловіків спокійно спілкуються із представниками ТЦК, трапляються поодинокі випадки, де громадяни України тікають, або ж починають безпричинно починають кричати та "скликати" людей. Подібну поведінку військовий не поділяє, та зазначає, що повномасштабна війна виграється завжди через призов і примус, а не на добровольцях.

"Коли ви говорите про права, не забувайте, що Конституція складається з прав і обов’язків. Священним обов’язком кожного громадянина, згідно зі статтею 17, є захист територіальної, інформаційної та інших цінностей нашої країни. Дуже дивно слухати, коли люди говорять лише про свої права і забувають про обов’язки", — сказав Макарук.

Нагадаємо, що у Львові чоловік вдарив ножем військовослужбовця, який працював у ТЦК та ветерана АТО. Внаслідок удару чоловік помер.

Також Фокус писав, що у Дніпрі чоловік напав на двох військовослужбовців та завдав їм ножових поранень під час виконання ними службових обов’язків.