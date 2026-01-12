"На пожизненное": за нападения на ТЦК нарушителей нужно наказывать жестоко, — Макарук (видео)

В Украине неоднократно фиксировали беспрецедентные случаи вооруженной агрессии против военнослужащих, и, по мнению представителя международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаила Макарука, такие действия должны получать жесточайшее наказание.

Об этом он рассказал в интервью Фокусу и добавил, что общество должно осознавать границы допустимого поведения во время войны. По его словам, за последнее время произошло несколько случаев, когда агрессия гражданских переросла в вооруженные нападения на военнослужащих ТЦК, включая убийства, чего раньше в Украине не наблюдалось. И по его убеждению подобные инциденты нельзя воспринимать как единичные случаи — они свидетельствуют о системной проблеме с уважением к военным в обществе.

Интервью с Михаилом Макаруком на YouTube-канале Фокуса

"Многие говорят о желании жить в демократической стране, но стоит задать простой вопрос: готово ли к этому само общество? Готовы ли люди беспрекословно выполнять требования силовиков, понимая, что любое резкое движение может быть воспринято как угроза. К сожалению, часть гражданского населения, кажется, забыла, что страна находится в состоянии войны, и позволяет себе поведение, которое недопустимо в условиях военного времени", — отметил Михаил Макарук.

Відео дня

Также во время разговора на эту тему, он обратил особое внимание на нарушение комендантского часа и нападения на нацгвардейцев на блокпостах, часто под воздействием алкоголя. Впоследствии, подобные действия гражданских сопровождаются легкими сроками или вообще полным избежанием наказания. По его же мнению, их нужно наказывать демонстративно и жестко, чтобы общество четко осознавало последствия за нападения на военных.

"А сейчас идут споры, "отмажут" того чувака, который застрелил ветерана Вооруженных Сил Украины и действующего военнослужащего, или нет. На пожизненное демонстративно нужно отправлять и показывать, как это должно работать", — сказал он.

Кроме физической агрессии, военный обратил внимание на информационную угрозу — дискредитацию ВСУ в социальных сетях и распространение пророссийского контента, на что государственные органы должны реагировать быстро и принципиально.

"Неотвратимость наказания у нас часто игнорируется, а в соцсетях можно увидеть множество неадекватов, которые дискредитируют Вооруженные Силы. На это Служба безопасности Украины и другие государственные органы власти должны реагировать быстро и мгновенно, а не ограничиваться формальными мерами. Некоторые лица поют пророссийские песни, выкладывают их в ТикТоке, а потом, когда приходит СБУ, жалеют об этом. Нет, они должны понести реальное наказание, посидеть в колонии, перевоспитаться два-три года — только после этого можно говорить об определенном наказании. Нельзя в военное время игнорировать произвол, особенно в отношении ветеранов и действующих военнослужащих", — добавил военный.

Во время интервью Фокусу Михаил Макарук заявил, что хотя большинство мужчин спокойно общаются с представителями ТЦК, бывают единичные случаи, где граждане Украины убегают, или же начинают беспричинно начинают кричать и "созывать" людей. Подобное поведение военный не разделяет, и отмечает, что полномасштабная война выигрывается всегда через призыв и принуждение, а не на добровольцах.

"Когда вы говорите о правах, не забывайте, что Конституция состоит из прав и обязанностей. Священной обязанностью каждого гражданина, согласно статье 17, является защита территориальной, информационной и других ценностей нашей страны. Очень странно слушать, когда люди говорят только о своих правах и забывают об обязанностях", — сказал Макарук.

Напомним, что во Львове мужчина ударил ножом военнослужащего, который работал в ТЦК и ветерана АТО. В результате удара мужчина скончался.

Также Фокус писал, что в Днепре мужчина напал на двух военнослужащих и нанес им ножевые ранения во время выполнения ими служебных обязанностей.