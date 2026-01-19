ЄС хоче створити аналог "Орешника": експерт пояснив, чи зможе Франція реалізувати свої амбіції

Заяви про необхідність створення європейського аналога російського ракетного комплексу "Орешник" наразі залишаються радше на рівні політичних декларацій, ніж реальних технологічних рішень. Зокрема, таку думку висловив військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський.

Як йдеться у його публікації на сторінці у Facebook, французькі політики вже протягом 2025 року говорять про створення власних балістичних ракет середньої дальності — від 1000 до 2500 кілометрів, однак на практиці конкретних результатів поки немає.

За його словами, історія французького ракетного озброєння показує, що країна раніше мала справді потужні системи. Наприклад, оперативно-тактичний ракетний комплекс Pluton дозволяв доставляти ядерну зброю на 120 км, а Hades — на 500 км, і ще у 1980-х ці ракети були надзвичайно ефективними. Ба більше, французькі середньодальнобійні балістичні ракети S2 та S3 могли вражати цілі на 3700 та 3000 км, а міжконтинентальна M51 забезпечує ядерний потенціал країни на відстані до 9000 км.

Відео дня

Втім, усі системи, крім M51, зняті з озброєння і відновити їх виробництво вже неможливо — на відміну від деяких радянських зразків, які збереглися. Саме через це Франція легко створює великі МБР, але з ракетами середньої дальності поки що відчуває серйозні проблеми.

"Але от якось так і виходить, що навіть французів зачепила оця проблема із втратою критичних компетенцій після завершення "Холодної війни", і це при буквально мільярдних витратах виключно на ядерний арсенал. Тому й виходить, що балістичні ракети на 9000 км французи роблять легко та успішно, а от ракети на дальність порядка 3000 км – цей процес поки супроводжується скоріше мантрою публічних заяв", — зауважив фахівець.

Ба більше, для самої Росії, за словами Киричевського, створення "Орешника" було довгим і складним процесом. Наприклад, над попередником ракети — РС-26 "Рубеж" — працювали з 2010-х років, а реально "Кедр" полетів лише через 15 років. Росія також використала напрацювання старих радянських проєктів, таких як РСД-10 "Пионер" та РТ-2.

"Однак на цьому тлі проситься парадоксальний висновок по тому, що реальний зміст процесів у світі зараз задає зокрема те, які інструменти стримування та ескалації зараз застосовують Європа та Росія один проти одного. Навіть якщо це ззовні виглядає як "війна кривих із сліпими", ну або ж для наших латентних трампофілів – Європа завжди "слабка і нерішуча"", — додав військовий.

Навіть США, як він зазначає у своєму пості, витратили вже понад $140 млрд на програму МБР LCM-35 Sentinel, але ракета досі не готова. Подібна історія і з гіперзвуковими системами Dark Eagle (LRHW), бойова частина яких важить лише 13 кг і викликає сумніви щодо ефективності.

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу військовий Михайло Макарук розповідав, що збити російську балістичну ракету середньої дальності "Орешник" сьогодні не може ні Україна, ні сама Росія.

Також Фокус писав, що, на думку експертів, поки що "Орешник" не готовий до масового використання і радше слугує психологічним сигналом, ніж реальною загрозою.