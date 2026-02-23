Задержан сын президента Зимбабве: Мугабе обвиняют в покушении на убийство (фото)

Беллармин Мугабе, младший сын покойного президента Роберта Мугабе, был арестован после перестрелки в престижном районе Йоханнесбурга, ЮАР.

28-летний Беллармин Мугабе был арестован на прошлой неделе после того, как 23-летний мужчина получил огнестрельное ранение в доме в Йоханнесбурге. Он был взят под стражу вместе со своим телохранителем. Ни один из мужчин не прокомментировал предъявленные обвинения, сообщает ВВС.

Беллармина Мугабе арестовали в ЮАР Фото: Africa News

В ходе обыска помещения полиция обнаружила гильзы, но огнестрельного оружия пока не нашла.

По словам прокуроров, Беллармин Мугабе и его телохранитель также обвиняются по двум дополнительным пунктам, включая воспрепятствование правосудию, что связано с пропавшим огнестрельным оружием.

Пострадавший находится в больнице в критическом состоянии. Местные СМИ сообщили, что это садовник, а дом принадлежит семье Мугабе.

Рассмотрение дела в отношении сына президента и его телохранителя было отложено до 3 марта, когда будет подано ходатайство об освобождении под залог.

Двое сыновей бывшего президента от Грейс Мугабе, Роберт-младший и Беллармин, иногда живут в Йоханнесбурге.

Семья Мугабе на протяжении многих лет была замешана в ряде уголовных дел.

Роберт Мугабе и его жена Грейс Фото: New Zimbabwe

Старший брат Беллармина Чатунги Мугабе, Роберт Мугабе-младший, был оштрафован на 300 долларов в прошлом году после признания вины в хранении марихуаны в Зимбабве.

А их мать, Грейс Мугабе, обвинили в нападении на модель: в 2017 году она избила де вушку электрическим шнуром в присутствии своих сыновей в роскошном отеле Йоханнесбурга. В то время она была первой леди Зимбабве, и первоначально ей было предписано явиться в суд, но позже ей предоставили дипломатический иммунитет.

Беллармин — младший сын 2-го президента Зимбабве. Роберт Мугабе, скончавшийся в 2019 году, руководил Зимбабве 37 лет, прежде чем был вынужден уйти в отставку в возрасте 93 лет в 2017 году во время военного переворота.

С 24 июля 2014 года, после отставки президента Израиля Шимона Переса, и до 21 ноября 2017 года, вплоть до своей отставки Роберт Мугабе являлся самым пожилым действующим главой государства на планете.

В июне 2017 Роберт Мугабе в возрасте 93-х лет, выступая на митинге в городе Чинхои, заявил, что не умирает и не собирается покидать свой пост, отметив, что врачи удивлены его "сильным скелетом".

В декабре 2017 года Мугабе отправился в Сингапур для проведения медицинского осмотра. 6 сентября 2019 года он умер в больнице Сингапура в 95 лет.

А после его похорон оказалось, что погребли бывшего диктатора ненадлежащим образом, так что его жену Грейс Мугабе оштрафовали на пять коров и козу.