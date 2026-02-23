Затримано сина президента Зімбабве: Мугабе звинувачують у замаху на вбивство (фото)

Беллармін Мугабе, молодший син покійного президента Роберта Мугабе, був заарештований після перестрілки в престижному районі Йоганнесбурга, ПАР.

28-річний Беллармін Мугабе був заарештований минулого тижня після того, як 23-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в будинку в Йоганнесбурзі. Його взяли під варту разом зі своїм охоронцем. Жоден із чоловіків не прокоментував висунуті обвинувачення, повідомляє ВВС.

Белларміна Мугабе заарештували в ПАР Фото: Africa News

Під час обшуку приміщення поліція виявила гільзи, але вогнепальної зброї поки не знайшла.

За словами прокурорів, Белларміна Мугабе і його охоронця також звинувачують за двома додатковими пунктами, включно зі перешкоджанням правосуддю, що пов'язано зі зниклою вогнепальною зброєю.

Потерпілий перебуває в лікарні в критичному стані. Місцеві ЗМІ повідомили, що це садівник, а будинок належить родині Мугабе.

Розгляд справи щодо сина президента і його охоронця було відкладено до 3 березня, коли буде подано клопотання про звільнення під заставу.

Двоє синів колишнього президента від Грейс Мугабе, Роберт-молодший і Беллармін, іноді живуть у Йоганнесбурзі.

Сім'я Мугабе протягом багатьох років була замішана в низці кримінальних справ.

Роберт Мугабе і його дружина Грейс Фото: New Zimbabwe

Старшого брата Белларміна Чатунги Мугабе, Роберта Мугабе-молодшого, оштрафували на 300 доларів торік після визнання провини у зберіганні марихуани в Зімбабве.

А їхню матір, Грейс Мугабе, звинуватили в нападі на модель: у 2017 році вона побила дівчину електричним шнуром у присутності своїх синів у розкішному готелі Йоганнесбурга. На той час вона була першою леді Зімбабве, і спочатку їй було наказано з'явитися до суду, але пізніше їй надали дипломатичний імунітет.

Беллармін — молодший син 2-го президента Зімбабве. Роберт Мугабе, який помер 2019 року, керував Зімбабве 37 років, перш ніж був змушений піти у відставку у віці 93 років 2017 року під час військового перевороту.

З 24 липня 2014 року, після відставки президента Ізраїлю Шимона Переса, і до 21 листопада 2017 року, аж до своєї відставки Роберт Мугабе був найстаршим чинним главою держави на планеті.

У червні 2017 року Роберт Мугабе у віці 93-х років, виступаючи на мітингу в місті Чінхої, заявив, що не помирає і не має наміру залишати свій пост, зазначивши, що лікарі здивовані його "сильним скелетом".

У грудні 2017 року Мугабе вирушив до Сінгапуру для проведення медичного огляду. 6 вересня 2019 року він помер у лікарні Сінгапуру в 95 років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Роберта Мугабе і про те, як йому так довго вдавалося залишатися при владі.

А після його похорону виявилося, що поховали колишнього диктатора неналежним чином, тож його дружину Грейс Мугабе оштрафували на п'ять корів і козу.