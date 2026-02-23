Затримано сина президента Зімбабве: Мугабе звинувачують у замаху на вбивство (фото)
Беллармін Мугабе, молодший син покійного президента Роберта Мугабе, був заарештований після перестрілки в престижному районі Йоганнесбурга, ПАР.
28-річний Беллармін Мугабе був заарештований минулого тижня після того, як 23-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в будинку в Йоганнесбурзі. Його взяли під варту разом зі своїм охоронцем. Жоден із чоловіків не прокоментував висунуті обвинувачення, повідомляє ВВС.
Під час обшуку приміщення поліція виявила гільзи, але вогнепальної зброї поки не знайшла.
За словами прокурорів, Белларміна Мугабе і його охоронця також звинувачують за двома додатковими пунктами, включно зі перешкоджанням правосуддю, що пов'язано зі зниклою вогнепальною зброєю.
Потерпілий перебуває в лікарні в критичному стані. Місцеві ЗМІ повідомили, що це садівник, а будинок належить родині Мугабе.
Розгляд справи щодо сина президента і його охоронця було відкладено до 3 березня, коли буде подано клопотання про звільнення під заставу.
Двоє синів колишнього президента від Грейс Мугабе, Роберт-молодший і Беллармін, іноді живуть у Йоганнесбурзі.
Сім'я Мугабе протягом багатьох років була замішана в низці кримінальних справ.
Старшого брата Белларміна Чатунги Мугабе, Роберта Мугабе-молодшого, оштрафували на 300 доларів торік після визнання провини у зберіганні марихуани в Зімбабве.
А їхню матір, Грейс Мугабе, звинуватили в нападі на модель: у 2017 році вона побила дівчину електричним шнуром у присутності своїх синів у розкішному готелі Йоганнесбурга. На той час вона була першою леді Зімбабве, і спочатку їй було наказано з'явитися до суду, але пізніше їй надали дипломатичний імунітет.
Беллармін — молодший син 2-го президента Зімбабве. Роберт Мугабе, який помер 2019 року, керував Зімбабве 37 років, перш ніж був змушений піти у відставку у віці 93 років 2017 року під час військового перевороту.
З 24 липня 2014 року, після відставки президента Ізраїлю Шимона Переса, і до 21 листопада 2017 року, аж до своєї відставки Роберт Мугабе був найстаршим чинним главою держави на планеті.
У червні 2017 року Роберт Мугабе у віці 93-х років, виступаючи на мітингу в місті Чінхої, заявив, що не помирає і не має наміру залишати свій пост, зазначивши, що лікарі здивовані його "сильним скелетом".
У грудні 2017 року Мугабе вирушив до Сінгапуру для проведення медичного огляду. 6 вересня 2019 року він помер у лікарні Сінгапуру в 95 років.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про Роберта Мугабе і про те, як йому так довго вдавалося залишатися при владі.
А після його похорону виявилося, що поховали колишнього диктатора неналежним чином, тож його дружину Грейс Мугабе оштрафували на п'ять корів і козу.