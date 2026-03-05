Генерала КСИР подозревают в шпионаже для Израиля: СМИ предполагают, что его могли казнить

Сейчас в СМИ активно распространяется информация о якобы задержании или казни командира иранских сил "Кудс" Исмаила Каани по подозрению в сотрудничестве с Израилем. Хотя никаких официальных подтверждений этой информации от Ирана нет, активное обсуждение в соцсетях подпитывает спекуляции относительно его судьбы.

Как сообщает издание The National, слухи возникли на фоне обострения конфликта между Ираном, США и Израилем, а также после ряда ударов, в результате которых погибли высокопоставленные командиры региональных прокси-групп, подконтрольных "Кудс".

В частности, отмечается, что Исмаил Каани возглавил силы "Кудс" в январе 2020 года после смерти Касема Сулеймани. Под его руководством это подразделение координировало деятельность "Оси сопротивления" на Ближнем Востоке. Также издание добавляет, что за время его командования многие ключевые лидеры региональных группировок, включая руководителей "Хезболлы" и ХАМАС, были ликвидированы, а десятки высокопоставленных иранских офицеров погибли.

Відео дня

Несмотря на многочисленные покушения, Каани неоднократно оставался живым, и, в частности, это вызвало подозрения относительно его безопасности и возможных связей с иностранными разведками.

"Во время 12-дневной ирано-израильской войны несколько СМИ объявили его мертвым, прежде чем снова появиться на публичном праздновании в Тегеране в конце июня 2025 года, одетый в гражданское и бейсболку, видимо, в добром здравии. Такая же последовательность событий повторилась в октябре 2024 года, когда его объявили мертвым, но потом, как сообщается, допросили, а затем снова появились на государственном телевидении", — говорится в материале.

The National отметило, что после масштабного проникновения Израиля в "Хезболлу" Иран начал официальное расследование нарушений безопасности. По данным неназванных источников, Каани и его команда находились под изоляцией и допросом. В то же время его имя отсутствует в списке иранских и связанных с Ираном должностных лиц, которых Израиль планирует устранить.

До этого военный эксперт Виктор Таран писал, что генерал КСИР Исмаил Каани трижды чудом уцелел во время ударов, в которых погибали высокопоставленные иранские лидеры. По его словам, когда выживание становится закономерностью, возникают вопросы: случайность ли это или предательство. В третий раз избежав смерти в почти идентичных обстоятельствах, Каани подпитывает слухи о возможном сотрудничестве с Израилем.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп готов продолжать военную кампанию против Ирана "вечно", однако часть его советников обеспокоены политическими и электоральными рисками такого развития событий. В частности, его помощников беспокоит перспектива втягивания в длительное противостояние без четко определенной конечной цели и при ограниченной поддержке со стороны общества.