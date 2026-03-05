Генерала КВІР підозрюють у шпигунстві для Ізраїлю: ЗМІ припускають, що його могли стратити

Наразі в ЗМІ активно поширюється інформація про нібито затримання або страту командира іранських сил "Кудс" Ісмаїла Каані через підозру у співпраці з Ізраїлем. Хоча жодних офіційних підтверджень цієї інформації від Ірану немає,активне обговорення в соцмережах підживлює спекуляції щодо його долі.

Як повідомляє видання The National, чутки виникли на тлі загострення конфлікту між Іраном, США та Ізраїлем, а також після низки ударів, у результаті яких загинули високопоставлені командири регіональних проксі-груп, підконтрольних "Кудс".

Зокрема, зазначається, що Ісмаїл Каані очолив сили "Кудс" у січні 2020 року після смерті Касема Сулеймані. Під його керівництвом цей підрозділ координував діяльність "Вісі опору" на Близькому Сході. Також видання додає, що за час його командування багато ключових лідерів регіональних угруповань, включно з керівниками "Хезболли" та ХАМАС, були ліквідовані, а десятки високопоставлених іранських офіцерів загинули.

Відео дня

Попри численні замахи, Каані неодноразово залишався живим, і, зокрема, це викликало підозри щодо його безпеки та можливих зв’язків із іноземними розвідками.

"Під час 12-денної ірано-ізраїльської війни кілька ЗМІ оголосили його мертвим, перш ніж знову з'явитися на публічному святкуванні в Тегерані наприкінці червня 2025 року, одягнений у цивільне та бейсболку, мабуть, у доброму здоров'ї. Така ж послідовність подій повторилася в жовтні 2024 року, коли його оголосили мертвим, але потім, як повідомляється, допитали, а потім знову з'явилися на державному телебаченні", — йдеться в матеріалі.

The National зауважило, що після масштабного проникнення Ізраїлю в "Хезболлу" Іран розпочав офіційне розслідування порушень безпеки. За даними неназваних джерел, Каані та його команда перебували під ізоляцією та допитом. Водночас його ім’я відсутнє у списку іранських та пов’язаних із Іраном посадовців, яких Ізраїль планує усунути.

До цього військовий експерт Віктор Таран писав, що генерал КВІР Ісмаїл Каані тричі дивом уцілів під час ударів, у яких гинули високопоставлені іранські лідери. За його словами, коли виживання стає закономірністю, виникають питання: чи це випадковість, чи зрада. Втретє уникнувши смерті у майже ідентичних обставинах, Каані підживлює чутки про можливу співпрацю з Ізраїлем.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп готовий продовжувати військову кампанію проти Ірану "вічно", проте частина його радників занепокоєні політичними та електоральними ризиками такого розвитку подій. Зокрема, його помічників турбує перспектива втягування в тривале протистояння без чітко визначеної кінцевої мети і за обмеженої підтримки з боку суспільства.