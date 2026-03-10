Арестовали россиянина — ждите танки: в Москве одобрили скандальный законопроект

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект поправок, которые расширят полномочия Владимира Путина по отправке армии для операций в иностранные государства.

Согласно законопроекту, теперь глава Кремля сможет "экстрерриториально" использовать формирования вооруженных сил для "защиты граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования" за рубежом, сообщает издание Moscow Times, журналисты которого ознакомились с законопроектом.

Речь идет о случаях, когда россияне арестованы за границей судами, которые "наделены полномочиями без участия Российской Федерации", а также международными судебными органами, которые Россия не признает.

Законопроект вносит поправки в законы "О гражданстве" и "Об обороне", а его разработкой занималось Минобороны РФ.

Відео дня

Согласно действующей редакции федерального закона "О безопасности", глава России имеет право отправить войска за рубеж в случае, если страны или международные органы принимают решения "противоречащие интересам РФ".

Изменения в федеральный закон "Об обороне" предусматривают возможное экстерриториальное использование армии для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных своими полномочиями без участия России. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев. Новые полномочия "будут реализовываться по решению президента России".

Примечательно, но 29 декабря Путин подписал закон, запрещающий исполнять в РФ решения иностранных судов в сфере уголовного судопроизводства в случае, если эти суды получили полномочия от других государств без участия Российской Федерации. Кроме того, не будут исполняться решения международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре с РФ или на резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках главы VII Устава ООН.

Появление такого законопроекта "очевидно связано с инициативами стран Евросоюза по созданию специального трибунала против России", сказал РБК партнер Verba Legal адвокат Дмитрий Мальбин.

Свое участие в трибунале, который основан на модели Нюрнбергского трибунала, судившего руководство нацистской Германии после Второй мировой войны, к осени 2025 года подтвердили 26 стран ЕС. В январе 2026-го ЕС выделил первые 10 млн евро на функционирование трибунала, который планирует привлечь к ответственности не менее 20 человек.

Расширить полномочия Путина по зарубежному использованию армии российские власти решили после серии предупреждений от ведущих госуарств НАТО о том, что Кремль готовится к войне с одной или несколькими европейскими странами.

Летом глава немецкой разведки BND предупреждал о риске российской провокации в странах Балтии по сценарию аннексии Крыма, а в феврале датская разведка заявляла, что Россия способна начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в июне поддержал эти выводы. Начальник Генштаба Франции генерал Фабьен Мандон в октябре говорил о необходимости готовиться к столкновению с Россией в ближайшие 3–4 года.

Напомним, литовские спецслужбы предостерегают об усилении военной активности России вблизи границ НАТО. В Вильнюсе предупреждают, что эти силы могут быть использованы как основа для возможного конфликта с Альянсом.

При этом в середине февраля в Беларуси, союзнике РФ, внезапно провели военные сборы, которые вызвали панику у населения.