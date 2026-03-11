Потратили почти $10 млн на омаров и крабов: что закупил Пентагон перед закрытием годового бюджета

В сентябре 2025 года Министерство обороны США осуществило рекордные закупки на общую сумму 93,4 миллиарда долларов, большинство из которых было направлено на роскошные товары и продукты.

По данным аналитического ресурса OpenTheBooks, эти расходы произошли накануне закрытия финансового года и стали частью практики "используй или потеряешь", которая заставляет государственные органы тратить остатки бюджета, чтобы не потерять средства в следующем году.

В частности, в материале говорится, что в конце финансового года чиновники Пентагона стремятся максимально использовать остатки бюджета, чтобы избежать его потери и возможного сокращения финансирования в следующем году. Только в течение последних пяти рабочих дней сентября Министерство потратило 50,1 миллиарда долларов на гранты и контракты, что превышает годовые оборонные бюджеты таких стран, как Израиль и Италия.

Среди закупок значительную часть составляли роскошные товары и продукты питания:

аляскинский королевский краб — 2 миллиона долларов;

хвосты омара — 6,9 миллиона долларов;

стейк рибай — 15,1 миллиона долларов;

лосось — 1 миллион долларов;

пончики — 272 заказа на 139 224 доллара;

машины для мороженого — 124 000 долларов;

столы для приготовления суши — 26 000 долларов

Не меньше внимания уделили мебели и музыкальным инструментам:

мебель — 225,6 миллиона долларов, в том числе офисные кресла премиум-класса Herman Miller;

рояль Steinway & Sons — 98 329 долларов;

скрипка — 26 000 долларов;

флейта ручной работы японского бренда Muramatsu — 21 750 долларов

Также Министерство обороны потратило 5,9 миллиарда долларов на информационные технологии и телекоммуникационные услуги, включая ноутбуки, лицензии на программное обеспечение и большие мониторы. Некоторые покупки осуществлялись по значительно более высоким ценам, чем на открытом рынке, что свидетельствует о поспешном характере расходов в конце года.

Закупки за рубежом составили 6,6 миллиарда долларов, включая товары и услуги от Великобритании, Швейцарии и Канады. Часть продукции производилась американскими компаниями за пределами США.

OpenTheBooks подчеркивает, что практика "используй или потеряешь" не является новой, но масштабы расходов Пентагона в сентябре 2025 года стали рекордными и привлекли внимание к необходимости пересмотра бюджетного процесса. Поэтому аналитики призывают сосредоточить ресурсы на критически важных оборонных потребностях, таких как ракеты и беспилотники-перехватчики, вместо роскошных закупок в конце финансового года.

Следует отметить, что в прошлом году, по данным издания Axios, Соединенные Штаты отказали Украине в предложении использовать ее технологии для перехвата иранских беспилотников, несмотря на значительный боевой опыт украинских военных. Однако на фоне резкого роста атак дронов со стороны Ирана американская сторона обратилась к Киеву за помощью.

Также недавно Фокус писал, что в США заканчиваются запасы боеприпасов, поэтому администрация Трампа провела встречу с оборонными компаниями, чтобы ускорить производство вооружения. Дополнительные средства на 50 миллиардов долларов направили на восстановление израсходованных запасов, в частности систем PAC-3 и THAAD.