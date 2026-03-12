Теракт в "Крокусе": исполнителей приговорили к пожизненному заключению, детали

Четырех исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" приговорили к пожизненному лишению свободы. Такое решение приняла судебная коллегия 2-го Западного окружного военного суда РФ.

Первые 16-18 лет Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачаболизода будут отбывать наказание в тюрьме, а оставшееся время — в колонии особого режима, сообщает медиа The Moscow Times.

Также суд назначил каждому штраф в размере 990 тысяч рублей. Следствие считает их членами афганской ячейки "Исламского государства" "Вилаят Хорасан".

Пожизненные сроки также получили 11 сообщников исполнителей. По данным следствия, они поставляли боевиков деньгами и оружием. Четыре человека, которые предоставили осужденным автомобиль и квартиру, получили от 19 лет и 11 месяцев до 22,5 лет лишения свободы.

Что известно о теракте в "Крокус Сити"

Вечером 22 марта 2024 года группа лиц ворвалась в здание "Крокус Сити" и начала стрелять. После этого они подожгли помещение и скрылись. На месте теракта нашли более сотни убитых и более 200 раненых. Ответственность за теракт на себя взяла ИГИЛ. В частности, 25 марта появилось заявление ИГИЛ на иранском портале Sahebkhabar, в котором были анонсированы новые теракты на территории России. ИГИЛ заверила, что найдет способ отомстить за собратьев, плененных после событий 22 марта.

4 апреля 2024 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что за террористическим актом стоит президент РФ Владимир Путин. По словам спикера ведомства Андрея Юсова, именно об этих событиях говорили западные спецслужбы, когда несколько недель назад предупреждали об угрозе. 4 апреля глава Кремля отрицал причастность террористов к событиям в "Крокусе". РФ с 2015 года воевала с террористами ИГИЛ в Сирии. Однако Владимир Путин убежден, что у исламистов нет цели нападать на Россию.

По словам директора российской ФСБ Александра Бортникова в мае 2024 года, стрельбу в "Крокус Сити" якобы организовал Киев.