Теракт в "Крокусі": виконавців засудили до довічного ув'язнення, деталі

Чотирьох виконавців теракту в концертній залі "Крокус Сіті Холл" засудили до довічного позбавлення волі. Таке рішення ухвалила судова колегія 2-го Західного окружного військового суду РФ.

Перші 16-18 років Шамсідін Фарідуні, Далерджон Мірзоєв, Мухаммадсобір Файзов та Саїдакрамі Рачаболізода відбуватимуть покарання у в'язниці, а час, що залишився, — у колонії особливого режиму, повідомляє медіа The Moscow Times.

Також суд призначив кожному штраф у розмірі 990 тисяч рублів. Слідство вважає їх членами афганського осередку "Ісламської держави" "Вілаят Хорасан".

Довічні терміни також отримали 11 спільників виконавців. За даними слідства, вони постачали бойовиків грошима та зброєю. Чотири людини, які надали засудженим автомобіль та квартиру, отримали від 19 років та 11 місяців до 22,5 років позбавлення волі.

Що відомо про теракт у "Крокус Сіті"

Ввечері 22 березня 2024 року група осіб увірвалася в будівлю "Крокус Сіті" і почала стріляти. Після цього вони підпалили приміщення і втекли. На місці теракту знайшли понад сотню вбитих і понад 200 поранених. Відповідальність за теракт на себе взяла ІДІЛ. Зокрема, 25 березня з'явилася заява ІДІЛ на іранському порталі Sahebkhabar, в якій було анонсовано нові теракти на території Росії. ІДІЛ запевнила, що знайде спосіб помститися за побратимів, полонених після подій 22 березня.

4 квітня 2024 року у ГУР Міноборони України повідомили, що за терористичним актом стоїть президент РФ Володимир Путін. За словами спікера відомства Андрія Юсова, саме про ці події говорили західні спецслужби, коли кілька тижнів тому попереджали про загрозу. 4 квітня очільник Кремля заперечив причетність терористів до подій в "Крокусі". РФ з 2015 року воювала з терористами ІДІЛ у Сирії. Однак Володимир Путін переконаний, що в ісламістів немає мети нападати на Росію.

За словами директора російської ФСБ Олександра Бортнікова в травні 2024 року, стрільбу в "Крокус Сіті" нібито організував Київ.