"Мы готовимся к атаке": Вучич заявил, что на Сербию хотят напасть Хорватия, Косово и Албания

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград внимательно следит за военным сотрудничеством между Хорватией, Албанией и Косово, утверждая, что Сербия готовится к потенциальному нападению.

"Они ждут подходящего момента. Мы готовимся к их атаке", — заявил Вучич в интервью Радио и телевидению Сербии (RTS). Его заявление процитировало турецкое агентство Anadolu.

Он упомянул трехстороннюю декларацию о сотрудничестве в области обороны, подписанную Хорватией, Албанией и Косово в Тиране 18 марта 2025 года, направленную на укрепление сотрудничества в сфере безопасности и оперативной совместимости вооруженных сил.

Говоря об оборонном потенциале Сербии, Вучич отметил, что страна располагает китайскими гиперзвуковыми ракетами.

"У нас есть китайские гиперзвуковые ракеты класса "воздух-земля" с дальностью действия до 400 километров", — сказал он, назвав их одними из самых передовых систем вооружения.

Відео дня

Вучич также заявил, что Сербия поддерживает хорошие отношения с НАТО, продолжая при этом проводить политику военного нейтралитета.

Комментируя отношения с Хорватией, президент Сербии обвинил Загреб в попытках подорвать Сербию за последние полтора года и во вмешательстве в ее внутренние дела.

Его заявления прозвучали на фоне продолжающихся дебатов о политике безопасности и обороны на Западных Балканах, где в последние годы усилились военная модернизация и политическая напряженность.

Александр Вучич про военное сотрудничество Хорватии, Косово и Албании – что известно

Соглашение об обороне, подписанное между Хорватией, Албанией и Косово, вызвало дипломатический конфликт с соседней Сербией, которая по-прежнему считает Косово частью своей территории и не признает его независимость.

Подписание декларации Фото: Соцсети

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Хорватию и Албанию в развязывании "гонки вооружений" с теми, кого называет "временными институтами" в Косово, имея в виду правительство страны.

"Для нас это сложная ситуация, но мы поняли их послание. И мы будем защищать нашу страну, сдерживать их и всегда успешно защищать ее от любого потенциального агрессора, даже от такого могущественного", — заявил Вучич в 2025 году.

Однако Хорватия заявила, что ей не требуется разрешение Сербии для подписания каких-либо документов. Министр обороны Иван Анусич заявил, что времена, когда Загреб запрашивал одобрение Белграда на свои действия, давно прошли и никогда не вернутся.

"Мы являемся независимым государством уже 35 лет и пережили пять лет агрессии и политики, которая продвигала именно такой нарратив", — сказал Анусич, имея в виду войну за независимость Хорватии в 1990-х годах против югославской армии под руководством Сербии.

"Сотрудничество с Албанией и Косово сосредоточено на обмене знаниями, взаимодействии между военными отраслями промышленности и поддержке евроатлантических устремлений Албании и Косово", — пояснил Анусич.

В Декларации об укреплении оборонного сотрудничества, которую подписали Косово, Албания и Хорватия, и к которой могут присоединиться и другие страны, содержится призыв к совместным действиям в ответ на вызовы безопасности, гибридные угрозы и другие риски, которые могут угрожать региональной стабильности, заявило Министерство обороны Хорватии.

Однако министр обороны Сербии Братислав Гасич назвал это "провокационной инициативой" соседних стран.

Подписание меморандума "без консультаций с Белградом подтверждает правильность стратегических инвестиций в укрепление и модернизацию Вооруженных сил Сербии", — сказал Гасич.

Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц в свою очередь осудила "угрозы Сербии" и обвинила Белград в стремлении продолжить "свою гегемонистскую политику в регионе".

Министерство иностранных дел Косово также призвало Сербию выполнить существующие соглашения. В феврале 2023 года две страны достигли соглашения о нормализации отношений при содействии ЕС.

В соглашении говорилось, что они должны "развивать нормальные, добрососедские отношения друг с другом на основе равных прав" и руководствоваться взаимным "уважением к своей независимости, автономии и территориальной целостности, праву на самоопределение, защите прав человека и недискриминации".

До сих пор это в основном не реализовано.

