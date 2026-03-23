"Вы, беглецы": Пашинян поссорился в метро с беженкой из Нагорного Карабаха (видео)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попал в скандал из-за спора с беженкой из Нагорного Карабуха в вагоне метро Еревана. Женщиной, которая обвинила политика в "сдаче" региона, оказалась Армине Мосиян — дочь полевого командира Меружана Мосияна, погибшего в Первой карабахской войне.

Отвечая ей, премьер сказал, что в этом виноваты сами жители региона, которые "сбежали" оттуда. Видео с инцидентом разлетелось по соцсетям и вызвало критику в адрес Пашиняна. Поэтому он должен был извиниться за свои высказывания. Об этом пишут "Эхо Кавказа" и JAMnews.

Известно, что инцидент произошел 22 марта, когда Пашинян вместе с соратниками зашел в метро в Ереване и начал раздавать пассажирам значки в форме карты Армении. Одна из женщин, которая была в вагоне вместе с сыном, заявила, что они из Арцаха и у них "другая карта".

Реагируя на обвинения беженки в "сдаче Карабаха" Пашинян поссорился с ней, заявив: "Мы сделали все, чтобы вы жили в Карабахе".

"Теперь вы приехали сюда и говорите: "Нет, мы хотим вернуться". А мы потратили миллиарды, заработанные гражданами Армении, на то, чтобы вы там оставались. Так почему же вы не остались? Не пытайтесь вы, беглецы, говорить, что это я сдал Карабах", — сказал Пашинян.

Видео, где политик ссорится с беженкой из Нагорного Карабаха, быстро разлетелось в Сети. Пользователи начали массово критиковать политика, который набросился на женщину. Ведь она оказалась дочерью полевого командира Меружана Мосияна, погибшего в Первой карабахской войне.

После этого Пишинян взялся оправдываться за свои слова и заявил, что не может сдержать эмоций, когда речь идет о потере Нагорного Карабаха в 2023 году. Политик назвал свои слова женщины "недостатком", признал, что он "что-то сказал не так, говорил с неправильной жестикуляцией". А потом извинился и пригласил ее с сыном на встречу к правительству, чтобы официально извиниться за свои слова еще и в прямом эфире.

"Я знаю, что вы откажетесь и, возможно, скажете несколько грубых слов вслед. Я смиренно это принимаю, но если вдруг вам придет в голову договориться и поговорить на камеру или телефон — спокойно, без эмоций, — знайте, что я к вашим услугам и заранее принимаю это приглашение", — сказал он.

Напомним, что армянский премьер Никол Пишинян подтвердил, что Армения заморозила участие в организации, а отношения между членами ОДКБ и Арменией указывают на невозможность Еревана вернуться в организацию. Он сообщил, что его страна фактически заморозила участие в работе этой организации — от разработки документов до обсуждений и предложений, а также не накладывают вето ни на один из документов.

Известно, что начало напряженности в отношениях Армении с ОДКБ положила война с Азербайджаном за Нагорный Карабах осенью 2020 года. Тогда Ереван намекал, что не отказался бы от помощи ОДКБ, но в организации отказали. После завершения той войны на недемаркированной армяно-азербайджанской границе систематически происходили обострения. Ереван продолжал обращаться в ОДКБ, но не получал помощи в желаемом формате.