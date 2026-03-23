"Ви, втікачі": Пашинян посварився в метро з біженкою з Нагірного Карабаху (відео)

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян потрапив у скандал через суперечку з біженкою з Нагірного Карабуху у вагоні метро Єревану. Жінкою, яка звинуватила політика у "здачі" регіону, виявилася Арміне Мосіян — донька польового командира Меружана Мосіяна, загиблого в Першій карабаській війні.

Відповідаючі їй, прем'єр сказав, що в цьому винні самі жителі регіону, які "втекли" звідти. Відео з інцидентом розлетілося соцмережами й викликало критику на адресу Пашиняна. Тож він мусив перепросити за свої висловлювання. Про це пишуть "Ехо Кавказу" та JAMnews.

Відомо, що інцидент стався 22 березня, коли Пашинян разом із соратниками зайшов у метро в Єревані й почав роздавати пасажирам значки у формі карти Вірменії. Одна з жіннок, що була у вагоні разом із сином, заявила, що вони з Арцаху й у них "інша карта".

Реагуючи на звинувачення біженки у "здачі Карабаху" Пашинян посварився з нею, заявивши: "Ми зробили все, щоб ви жили в Карабасі".

"Тепер ви приїхали сюди й кажете: "Ні, ми хочемо повернутися". А ми витратили мільярди, зароблені громадянами Вірменії, на те, щоб ви там залишалися. То чому ж ви не залишилися? Не намагайтеся ви, втікачі, говорити, що це я здав Карабах", — сказав Пашинян.

Відео, де політик свариться з біженкою з Нагірного Карабаху, швидко розлетілося у Мережі. Користувачі почали масово критикувати політика, який накинувся на жінку. Адже вона виявилася донькою польового командира Меружана Мосіяна, що загинув в Першій карабаській війні.

Після цього Пишинян взявся виправдовуватися за свої слова та заявив, що не може стримати емоцій, коли йде мова про втрату Нагірного Карабаху у 2023 році. Політик назвав свої слова жінки "недоліком", визнав, що він "щось сказав не так, говорив із неправильною жестикуляцією". А потім вибачився та запросив її з сином на зустріч до уряду, щоб офіційно перепросити за свої слова ще й у прямому ефірі.

Нікол Пашинян посварився скандал у метро

"Я знаю, що ви відмовитеся і, можливо, скажете кілька грубих слів услід. Я смиренно це приймаю, але якщо раптом вам спаде на думку домовитися й поговорити на камеру чи телефон — спокійно, без емоцій, — знайте, що я до ваших послуг і заздалегідь приймаю це запрошення", — сказав він.

Нагадаємо, що вірменський прем'єр Нікол Пишинян підтвердив, що Вірменія заморозила участь в організації, а відносини між членами ОДКБ і Вірменією вказують на неможливість Єревана повернутися до організації. Він рохзповів, що його країна фактично заморозила участь в роботі цієї організації — від розроблення документів до обговорень і пропозицій, а також не накладають вето на жоден з документів.

Відомо, що початок напруженості у відносинах Вірменії з ОДКБ поклала війна з Азербайджаном за Нагірний Карабах восени 2020 року. Тоді Єреван натякав, що не відмовився б від допомоги ОДКБ, але в організації відмовили. Після завершення тієї війни на недемаркованому вірмено-азербайджанському кордоні систематично відбувалися загострення. Єреван продовжував звертатися до ОДКБ, але не отримував допомоги у бажаному форматі.