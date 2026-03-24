"Не будет лучшего шанса": как Нетаньяху повлиял на решение Трампа начать войну в Иране, — СМИ

Менее чем за двое суток до начала масштабной военной операции США и Израиля против Ирана состоялся ключевой телефонный разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху, который мог повлиять на окончательное решение об ударе. По данным источников, именно тогда обсуждалась возможность ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как пишет издание Reuters, израильский премьер во время разговора настаивал на уникальной возможности нанести "обезглавливающий" удар по иранскому руководству, что, по оценкам собеседников, стало одним из факторов, которые подтолкнули Вашингтон к началу операции.

По информации источников, разговор состоялся менее чем за 48 часов до начала ударов. Оба лидера были проинформированы разведкой о запланированной встрече Хаменеи с ближайшим окружением в Тегеране, поэтому у них было "окно возможностей" для ликвидации руководства Ирана. В то же время новые данные свидетельствовали об изменении времени встречи, и именно поэтому решение Трампа и Нетаньяху требовало оперативности.

Так, премьер-министр Израиля, который долгое время выступал за жесткие действия против Ирана, убеждал Трампа, что подобного шанса может больше не быть. Среди аргументов также упоминались предыдущие угрозы со стороны Тегерана, в частности вероятные попытки организации покушения на Трампа во время его участия в избирательной кампании 2024 года.

На момент разговора американский президент уже в целом одобрил идею военной операции, однако окончательные параметры и время ее проведения еще определялись. По словам источников, именно совокупность разведывательных данных и позиция израильского лидера могли стать катализатором решения начать операцию, которая получила название "Эпическая ярость".

Удары начались утром 28 февраля, а уже в тот же день Трамп объявил о гибели Хаменеи. В Белом доме заявили, что целью операции было уничтожение ракетной и военно-морской инфраструктуры Ирана, а также недопущение создания ядерного оружия. В то же время официально детали разговора между лидерами не комментируются.

Сам Нетаньяху публично отверг утверждение о том, что Израиль якобы втянул США в войну и подчеркнул, что решение принимал исключительно Трамп. Американский президент также неоднократно заявлял, что приказ об ударе был его личным решением.

Предпосылки операции формировались в течение нескольких месяцев. И после безрезультатных переговоров по ядерной программе Ирана в 2024 году Вашингтон начал рассматривать силовой сценарий. Первый этап атак состоялся в июне, когда израильские и американские силы нанесли удары по ядерным и ракетным объектам Ирана.

Впоследствии обсуждалась вторая волна операции, в частности с акцентом на ликвидацию высшего руководства Ирана. По данным источников, Израиль сначала рассматривал возможность действовать самостоятельно, однако впоследствии координация с США значительно усилилась.

Дополнительными факторами, которые повлияли на решение Трампа, стали массовые протесты в Иране и успешная операция США против Николаса Мадуро в Венесуэле, которая продемонстрировала ему эффективность сложных военных сценариев с минимальными потерями.

Несмотря на ожидания части американских чиновников относительно возможных политических изменений в Тегеране после ликвидации Хаменеи, разведка оценивала, что власть, вероятно, переберет более жесткий преемник. В конце концов новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи.

После начала операции Иран нанес ответные удары по американским объектам и союзникам в регионе. Конфликт повлек значительные человеческие потери, в том числе среди гражданского населения, а также серьезные экономические последствия — рост цен на нефть и нарушение ключевых морских путей.

Напомним, что Дональд Трамп приказал отложить удары США по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после начала переговоров между сторонами. По его словам, решение приняли на фоне "продуктивных" консультаций, а рынок сразу отреагировал — цены на нефть, в частности Brent crude oil, резко снизились.

Зато в Иране заявили, что никаких переговоров с Дональдом Трампом не происходило, а его слова назвали попыткой выиграть время и повлиять на энергетические рынки. В Тегеране также утверждают, что решение США отложить удар связано со страхом ответа со стороны Ирана, а также отметили — противостояние продолжается.