Иранские хакеры взломали почту главы ФБР Кэша Пателя и опубликовали его личные фото

Ответственность за взлом взяли на себя хакеры из группы Handala, которые ранее уже грозились кибератаками в ответ на войну в Иране.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили CBS News в пятницу, что киберпреступники, связанные с Ираном, получили доступ к личной электронной почте директора ФБР Каша Пателя.

Представитель ФБР пока не дал комментариев.

Ранее хакеры из группы "Хандала" взяли на себя ответственность за взлом компании Stryker, занимающейся производством медицинского оборудования и предоставлением услуг в штате Мичиган. 11 марта компания заявила об удалении огромного массива корпоративных данных.

О взломе впервые сообщило агентство Reuters , которое заявило, что хакерская группа Handala HackTeam взяла на себя ответственность за атаку и опубликовала в интернете изображения директора ФБР и ряд документов, в том числе его резюме.

Иранские хакеры заявляют, что взломали почту Кэша Пателя

Чуть больше недели назад Министерство юстиции объявило, что домен, используемый хакерской группировкой Handala HackTeam, был одним из четырех доменов, изъятых в рамках усилий по пресечению иранских хакерских атак и транснациональных репрессивных схем.

Согласно пресс-релизу ведомства, расследование ФБР показало, что на четырех сайтах были совершены кибератаки и проведены "психологические операции в духе "фейковитивизма" с использованием данных, украденных путем взлома".

В заявлении Пателя говорится: "Мы уничтожили четыре опоры их операции, и мы не останавливаемся. ФБР выследит каждого, кто стоит за этими трусливыми угрозами убийством и кибератаками, и обрушит на них всю мощь американских правоохранительных органов".

Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить подлинность электронных писем Пателя, но личный адрес Gmail, который, по утверждению хакеров "Хандалы", был взломан, совпадает с адресом, связанным с Пателем в предыдущих утечках данных, которые хранит компания District 4 Labs, занимающаяся анализом данных в даркнете. Образец материалов, загруженных хакерами и изученных Reuters, представляет собой смесь личной и рабочей переписки, датируемой периодом с 2010 по 2019 год.

Напомним, ранее Фокус писал о группе хакеров "Хандала" и о том, кому они угрожают после начала операции "Эпическая ярость" США и Израиля против Ирана.

Также в скандал попала невеста Кэша Пателя, кантри-певица Алексис Уилкинс, которая младше его на 18 лет.