Іранські хакери зламали пошту глави ФБР Кеша Пателя й опублікували його особисті фото

Відповідальність за злом взяли на себе хакери з групи Handala, які раніше вже погрожували кібератаками у відповідь на війну в Ірані.

Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили CBS News у п'ятницю, що кіберзлочинці, пов'язані з Іраном, отримали доступ до особистої електронної пошти директора ФБР Каша Пателя.

Представник ФБР поки не дав коментарів.

Раніше хакери з групи "Хандала" взяли на себе відповідальність за злом компанії Stryker, що займається виробництвом медичного обладнання та наданням послуг у штаті Мічиган. 11 березня компанія заявила про видалення величезного масиву корпоративних даних.

Про злом уперше повідомило агентство Reuters, яке заявило, що хакерська група Handala HackTeam узяла на себе відповідальність за атаку й опублікувала в інтернеті зображення директора ФБР і низку документів, зокрема його резюме.

Іранські хакери заявляють, що зламали пошту Кеша Пателя

Трохи більше ніж тиждень тому Міністерство юстиції оголосило, що домен, який використовувало хакерське угруповання Handala HackTeam, був одним із чотирьох доменів, вилучених у рамках зусиль із припинення іранських хакерських атак і транснаціональних репресивних схем.

Згідно з пресрелізом відомства, розслідування ФБР засвідчило, що на чотирьох сайтах було здійснено кібератаки і проведено "психологічні операції в дусі "фейковітивізму" з використанням даних, вкрадених шляхом злому".

У заяві Пателя йдеться: "Ми знищили чотири опори їхньої операції, і ми не зупиняємося. ФБР вистежить кожного, хто стоїть за цими боягузливими погрозами вбивством і кібератаками, і обрушить на них усю міць американських правоохоронних органів".

Агентство Reuters не змогло незалежно підтвердити достовірність електронних листів Пателя, але особиста адреса Gmail, яку, за твердженням хакерів "Хандали", було зламано, збігається з адресою, пов'язаною з Пателем у попередніх витоках даних, які зберігає компанія District 4 Labs, що займається аналізом даних у даркнеті. Зразок матеріалів, завантажених хакерами і вивчених Reuters, є сумішшю особистого і робочого листування, датованого періодом з 2010 по 2019 рік.

