Кантрі-співачка Алексіс Вілкінс обрушилася з критикою на низку діячів руху MAGA, включно з праворадикальною телеведучою Кендіс Оуенс, відставним генералом Майком Флінном і колишнім розвідником Джо Кентом. На її думку, російський філософ Дугін збирався скидати Дональда Трампа, а російські ЗМІ за нею стежать.

Наречена директора ФБР Кеша Пателя заявила, що стала мішенню іноземної операції з надання впливу, створеної для проведення "скоординованих операцій" проти адміністрації Трампа, пише The Daily Beast.

27-річна Вілкінс, яка зустрічається з 45-річним Пателем уже три роки, заявила у вівторок у гілці на X, що зібрала докази того, що "пов'язана з іноземними силами мережа впливу" працювала над підривом адміністрації Трампа протягом 22 місяців.

"Йдеться про створення хаосу в Республіканській партії. Йдеться про організовані зусилля з поразки республіканців на проміжних виборах і підриву програми президента Трампа", — написала вона.

"Я знаю, що це правда, тому що вони запустили проти мене розслідування", — заявила Вілкінс, наполягаючи на тому, що завдяки різкому збільшенню активності в інтернеті вона зрозуміла, що стала мішенню "чогось, що, як я знала, було далеко не природним".

Раніше Вілкінс подала до суду на Кайла Серафіна, самопроголошеного "колишнього агента ФБР", за поширювані в інтернеті теорії про те, що вона є агентом Моссада, ізраїльської служби зовнішньої розвідки, і використовує свої стосунки з Пателем для впливу на національну безпеку США.

Алексіс Вілкінс також заявила, що офіційний акаунт RT у соціальних мережах, російського державного телеканалу, неодноразово поширював негативні повідомлення про неї.

"У липні 2025 року мене неправдиво назвали шпигуном Моссаду в межах скоординованої кампанії, спрямованої на ізоляцію посадовця уряду США з використанням людини, найближчої до нього публічно, — мене", — написала кантрі-співачка і прихильниця руху MAGA.

Вона також заявила, що некомерційна організація "Католики для католиків" і генерал-лейтенант Майк Флінн, який є її старшим радником, працюють проти Дональда Трампа.

Майк Флінн — відставний генерал армії США, який обіймав посаду радника з національної безпеки Дональда Трампа під час його першого президентського терміну. Флінн подав у відставку 2017 року після того, як збрехав ФБР про свої контакти з Росією, і отримав президентське помилування. Вілкінс стверджувала, що у Флінна була "мережа" і він був "якорем цифрової інфраструктури", яка була активована "в кожному великому розколі республіканців".

Одним із пунктів розбрату MAGA, на який послалася наречена глави ФБР, було твердження ведучої Кендіс Оуенс про те, що Ізраїль стояв за вбивством правого активіста Чарлі Кірка у вересні минулого року, а потім націлився на його вдову Еріку.

Також Вілкінс заявила, що Джо Кент, колишній директор Національного контртерористичного центру США, який подав у відставку після початку війни в Ірані і дав скандальне інтерв'ю Такеру Карлсону, також вніс свою лепту в розкол республіканців.

Вона зробила висновок, що боролася за програму Трампа і що "у MAGA немає проблем зі схваленням. У них є проблеми з проникненням... і справа ніколи не була в мені".

У наступному пості вона продовжила: "Я нічого не кажу, я провела аналіз даних — я прошу вас зробити власні висновки".

Заява Алексіс Вілкінс, яка є дівчиною глави ФБР Кеша Пателя, негайно викликала скандал. Ведуча Кендіс Оуенс заявила Вілкінс, що та витратила багато часу на те, щоб "створити щось настільки досконале й абсолютно неправдиве": "Я б сказала: "Займайся кантрі-музикою", але в тебе і з цим не дуже добре виходить".

Зазначивши, що Вілкінс "не розуміє, чому дехто вважає її агентом Моссаду", Оуенс сказала, що співачка "місяцями розробляла теорію про те, що філософ Володимира Путіна Олександр Дугін керує операцією з повалення Трампа через генерала Майкла Флінна, Джо Кента та Католицьку церкву, чому також сприяють люди, які ставлять запитання про вбивство Чарлі Кірка".

Відзначивши зв'язок Вілкінс із Пателем, вона сказала: "Це ще один доказ того, що нам потрібно просто закрити ФБР. Це занадто несерйозно і ганебно на світовій арені".

"Католики за католиків" теж відгукнулися, повідомивши, що вони поза політикою, а просто "завойовують душі для Ісуса Христа".

Кеш Патель не коментував заяви своєї нареченої та скандал серед фанатів Трампа, яких стає дедалі менше.

