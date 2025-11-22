"Сімейна" драма в MAGA: віддана фанатка Трампа йде у відставку після сварки з президентом США

Марджорі Тейлор Грін, давня союзниця президента США, його затята фанатка, прихильниця теорій змови і критик України, а також член Палати представників від Джорджії, оголосила про свою відставку.

Марджорі Тейлор Грін, республіканка MAGA, чий бойфренд Браян Гленн докоряв Володимиру Зеленському за відсутність костюма, всерйоз посварилася з Дональдом Трампом через файли Епштейна і йде у відставку, що знаменує серйозний розкол у таборі "Зробимо Америку знову великою", пише Reuters.

Союз Грін і Трампа здавався неймовірно міцним Фото: Marjorie Taylor Greene / X

Відхід Грін скоротить республіканську більшість у Палаті представників до 218-213, а Трамп втратить впливову союзницю.

Дональд Трамп і Марджорі Тейлор Грін публічно посварилися через файли Епштейна. Але розбіжності між ними почалися ще кілька місяців тому.

Грін дедалі активніше демонструвала свою незалежність від Трампа, долучившись до зусиль Палати представників щодо примусового розкриття файлів Епштейна, незважаючи на його заперечення, розкритикувавши керівництво Палати за недостатні зусилля з розв'язання проблеми видатків на охорону здоров'я під час нещодавнього призупинення роботи уряду і назвавши напад Ізраїлю на Газу "геноцидом".

У 10-хвилинному відео, опублікованому в соціальних мережах, Грін заявила, що до відставки її підштовхнула перспектива зустрічі з підтримуваним Трампом республіканським суперником на праймеріз і потенційне захоплення Палати представників демократами на проміжних виборах наступного року. Вона також поскаржилася на те, що Конгрес значною мірою "опустився на другий план" відтоді, як Трамп повернувся на посаду президента в січні.

"У мене занадто багато самоповаги і гідності, я занадто сильно люблю свою сім'ю і не хочу, щоб моєму улюбленому округу довелося терпіти болючі і ненависницькі праймеріз проти мене з боку президента, за якого ми всі боролися, тільки щоб боротися і виграти вибори, в той час, як республіканці, швидше за все, програють проміжні вибори", — сказала Грін.

"Я відмовляюся бути дружиною для биття, в надії, що все мине і стане краще", — додала вона.

При цьому президент США не спробував помиритися з Грін, заявивши, що її відставка, яка набуде чинності 5 січня, стала "чудовою новиною для країни. Це здорово".

В особі Грін Трамп втратив впливового політика Фото: Marjorie Taylor Greene / X

Марджорі Тейлор Грін також заявила, що ні республіканці, ні законодавці-демократи не працюють над розв'язанням проблем країни, включно зі зростанням вартості життя.

За її словами, виборці не звертають уваги на Вашингтон, бо "вони знають, який у них борг за кредитними картками, вони знають, наскільки зросли їхні рахунки за останні п'ять років, вони самі ходять по продукти і знають, що їжа коштує надто дорого, їхня орендна плата постійно зростає, і надто часто керівники корпоративних активів перебивали їхні пропозиції про купівлю будинку".

Але основним "ножем у спину" Трампа від Грін стала її позиція щодо файлів Епштейна.

"Захищаючи американських жінок, яких зґвалтували в 14 років, продали й використовували багаті та впливові чоловіки, я не повинна отримувати приводу називати мене зрадницею і погрожувати мені з боку президента Сполучених Штатів, за якого я боролася", — сказала вона.

Грін заявила, що пишається своїми результатами голосування, додавши, нападаючи на Трампа, що "лояльність має бути вулицею з двостороннім рухом".

Трамп, зі свого боку, назвав її "зрадницею" і "ганьбою" Республіканської партії. Він позбавив її своєї підтримки і назвав "божевільною божевільною".

Публічна суперечка між Трампом і Гріном посилила побоювання деяких республіканців, що електоральна база Трампа, який виступає за "Зробимо Америку знову великою", може розпастися за рік до проміжних виборів, коли демократи сподіваються повернути собі контроль над Конгресом.

Грін захоплювалася Трампом і підтримувала його в усьому Фото: Marjorie Taylor Greene / X

Відставка Гріна скоротить республіканську більшість у Палаті представників до 218 членів проти 213 у демократів. У Сенаті у республіканців більшість 53-47.

Барбара Комсток, колишня членкиня Палати представників від Республіканської партії та критикиня Трампа, привітала рішення Грін, заявивши: "Вона не хоче бути "дружиною для биття", яка терпить образи Трампа, отримує погрози смерті та прикидається, що все гаразд, а потім опиняється в меншості. Молодець вона", — повідомила Комсток.

Грін виграла свій округ на північному заході Джорджії, набравши 64% голосів у 2024 році. Місцеві жителі сподівалися, що вона помириться з президентом США і були готові підтримати їх обох, але Марджорі Тейлор Грін чітко дала зрозуміти, що не зацікавлена в протистоянні з опонентом, підтримуваним Трампом.

За її словами, навіть якщо вона здобуде перемогу, після проміжних виборів вона, найімовірніше, опиниться в меншості Палати представників і їй доведеться захищати Трампа під час процедури імпічменту. Цю ситуацію вона назвала "абсурдною" і "абсолютно несерйозною".

"Якщо мене відкинула корпорація MAGA Inc. і замінила на елітний клас донорів, які навіть не можуть порозумітися зі справжніми американцями, то і багатьох простих американців теж відкинули і замінили", — сказала вона.

Марджорі Тейлор Грін і Браян Гленн у Білому домі Фото: Marjorie Taylor Greene / X

Нагадаємо, Фокус докладно писав про персону Марджорі Тейлор Грін, яка, окрім того, що була найвірнішою союзницею Трампа, також була прихильницею теорій змови і критиком України.

Це її бойфренд, телеведучий Браян Гленн, "прославився" тим, що критикував Володимира Зеленського за відсутність костюма в Білому домі та прийняв у подарунок пляшку горілки від росіян під час саміту в Анкориджі.