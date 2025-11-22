"Семейная" драма в MAGA: преданная фанатка Трампа уходит в отставку после ссоры с президентом США

Марджори Тейлор Грин, давняя союзница президента США, его ярая фанатка, сторонница теорий заговора и критик Украины, а также член Палаты представителей от Джорджии, объявила о своей отставке.

Марджори Тейлор Грин, республиканка MAGA, чей бойфренд Брайан Гленн упрекал Владимира Зеленского в отсутствии костюма, всерьез поссорилась с Дональдом Трампом из-за файлов Эпштейна и уходит в отставку, что знаменует серьезный раскол в лагере "Сделаем Америку снова великой", пишет Reuters.

Союз Грин и Трампа казался невероятно крепким Фото: Marjorie Taylor Greene / X

Уход Грин сократит республиканское большинство в Палате представителей до 218-213, а Трамп потеряет влиятельную союзницу.

Дональд Трамп и Марджори Тейлор Грин публично поссорились из-за файлов Эпштейна. Но разногласия между ними начались еще несколько месяцев назад.

Грин все активнее демонстрировала свою независимость от Трампа, присоединившись к усилиям Палаты представителей по принудительному раскрытию файлов Эпштейна, несмотря на его возражения, раскритиковав руководство Палаты за недостаточные усилия по решению проблемы расходов на здравоохранение во время недавней приостановки работы правительства и назвав нападение Израиля на Газу "геноцидом".

Відео дня

В 10-минутном видео, опубликованном в социальных сетях, Грин заявила, что к отставке ее подтолкнула перспектива встречи с поддерживаемым Трампом республиканским соперником на праймериз и потенциальный захват Палаты представителей демократами на промежуточных выборах в следующем году. Она также посетовала на то, что Конгресс в значительной степени "опустился на второй план" с тех пор, как Трамп вернулся на пост президента в январе.

"У меня слишком много самоуважения и достоинства, я слишком сильно люблю свою семью и не хочу, чтобы моему любимому округу пришлось терпеть болезненные и ненавистнические праймериз против меня со стороны президента, за которого мы все боролись, только чтобы бороться и выиграть выборы, в то время как республиканцы, скорее всего, проиграют промежуточные выборы", — сказала Грин.

"Я отказываюсь быть женой для битья, в надежде, что все пройдет и станет лучше", — добавила она.

При этом президент США не попытался помириться с Грин, заявив, что ее отставка, которая вступит в силу 5 января, стала "отличной новостью для страны. Это здорово".

В лице Грин Трамп потерял влиятельного политика Фото: Marjorie Taylor Greene / X

Марджори Тейлор Грин также заявила, что ни республиканцы, ни законодатели-демократы не работают над решением проблем страны, включая рост стоимости жизни.

По ее словам, избиратели не обращают внимания на Вашингтон, потому что "они знают, какой у них долг по кредитным картам, они знают, насколько выросли их счета за последние пять лет, они сами ходят за продуктами и знают, что еда стоит слишком дорого, их арендная плата постоянно растет, и слишком часто управляющие корпоративными активами перебивали их предложения о покупке дома".

Но основным "ножом в спину" Трампа от Грин стала ее позиция насчет файлов Эпштейна.

"Защищая американских женщин, которых изнасиловали в 14 лет, продали и использовали богатые и влиятельные мужчины, я не должна получать повода называть меня предательницей и угрожать мне со стороны президента Соединенных Штатов, за которого я боролась", — сказала она.

Грин заявила, что гордится своими результатами голосования, добавив, нападая на Трампа, что "лояльность должна быть улицей с двусторонним движением".

Трамп, в свою очередь, назвал ее "предательницей" и "позором" Республиканской партии. Он лишил ее своей поддержки и назвал "безумной сумасшедшей".

Публичный спор между Трампом и Грином усилил опасения некоторых республиканцев, что электоральная база Трампа, выступающего за "Сделаем Америку снова великой", может распасться за год до промежуточных выборов, когда демократы надеются вернуть себе контроль над Конгрессом.

Грин восхищалась Трампом и поддерживала его во всем Фото: Marjorie Taylor Greene / X

Отставка Грина сократит республиканское большинство в Палате представителей до 218 членов против 213 у демократов. В Сенате у республиканцев большинство 53-47.

Барбара Комсток, бывший член Палаты представителей от Республиканской партии и критик Трампа, приветствовала решение Грин, заявив: "Она не хочет быть "женой для битья", которая терпит оскорбления Трампа, получает угрозы смерти и притворяется, что все в порядке, а потом оказывается в меньшинстве. Молодец она", — сообщила Комсток.

Грин выиграла свой округ на северо-западе Джорджии, набрав 64% голосов в 2024 году. Местные жители надеялись, что она помирится с президентом США и были готовы поддержать их обоих, но Марджори Тейлор Грин ясно дала понять, что не заинтересована в противостоянии с оппонентом, поддерживаемым Трампом.

По ее словам, даже если она одержит победу, после промежуточных выборов она, скорее всего, окажется в меньшинстве Палаты представителей и ей придется защищать Трампа в ходе процедуры импичмента. Эту ситуацию она назвала "абсурдной" и "совершенно несерьезной".

"Если меня отвергла корпорация MAGA Inc. и заменила на элитный класс доноров, которые даже не могут найти общий язык с настоящими американцами, то и многих простых американцев тоже отвергли и заменили", — сказала она.

Марджори Тейлор Грин и Брайан Гленн в Белом доме Фото: Marjorie Taylor Greene / X

Напомним, Фокус подробно писал о персоне Марджори Тейлор Грин, которая, кроме того, что была самой верной союзницей Трампа, но также и сторонницей теорий заговора и критиком Украины.

Это ее бойфренд, телеведущий Брайан Гленн, "прославился" тем, что критиковал Владимира Зеленского за отсутствие костюма в Белом доме и принял в подарок бутылку водки от россиян во время саммита в Анкоридже.