Невеста главы ФБР заявила, что Россия хочет свергнуть Трампа очень оригинальным способом

Кантри-певица Алексис Уилкинс обрушилась с критикой на ряд деятелей движения MAGA, включая праворадикальную телеведущую Кэндис Оуэнс, отставного генерала Майка Флинна и бывшего разведчика Джо Кента. По ее мнению, российский философ Дугин собирался свергать Дональда Трампа, а российские СМИ за ней следят.

Невеста директора ФБР Кэша Пателя заявила, что стала мишенью иностранной операции по оказанию влияния, созданной для проведения "скоординированных операций" против администрации Трампа, пишет The Daily Beast.

27-летняя Уилкинс, которая встречается с 45-летним Пателем уже три года, заявила во вторник в ветке на X, что собрала доказательства того, что "связанная с иностранными силами сеть влияния" работала над подрывом администрации Трампа в течение 22 месяцев.

Невеста главы ФБР верит в теории заговора Фото: Соцсети

"Речь идет о создании хаоса в Республиканской партии. Речь идет об организованных усилиях по поражению республиканцев на промежуточных выборах и подрыву программы президента Трампа", — написала она.

Відео дня

"Я знаю, что это правда, потому что они запустили против меня расследование", — заявила Уилкинс, настаивая на том, что благодаря резкому увеличению активности в интернете она поняла, что стала мишенью "чего-то, что, как я знала, было далеко не естественным".

Ранее Уилкинс подала в суд на Кайла Серафина, самопровозглашенного "бывшего агента ФБР", за распространяемые в интернете теории о том, что она является агентом Моссада, израильской службы внешней разведки, и использует свои отношения с Пателем для влияния на национальную безопасность США.

Алексис Уилкинс также заявила, что официальный аккаунт RT в социальных сетях, российского государственного телеканала, неоднократно распространял негативные сообщения о ней.

"В июле 2025 года меня ложно назвали шпионом Моссада в рамках скоординированной кампании, направленной на изоляцию чиновника правительства США с использованием человека, наиболее близкого к нему публично — меня", — написала кантри-певица и сторонница движения MAGA.

Она также заявила, что некоммерческая организация "Католики для католиков" и генерал-лейтенант Майк Флинн, который является ее старшим советником, работают против Дональда Трампа.

Майк Флинн — отставной генерал армии США, который занимал должность советника по национальной безопасности Дональда Трампа во время его первого президентского срока. Флинн подал в отставку в 2017 году после того, как солгал ФБР о своих контактах с Россией, и получил президентское помилование. Уилкинс утверждала, что у Флинна была "сеть" и он был "якорем цифровой инфраструктуры", которая была активирована "в каждом крупном расколе республиканцев".

Одним из пунктов раздора MAGA, на который сослалась невеста главы ФБР, было утверждение ведущей Кэндис Оуэнс о том, что Израиль стоял за убийством правого активиста Чарли Кирка в сентябре прошлого года, а затем нацелился на его вдову Эрику.

Также Уилкинс заявила, что Джо Кент, бывший директор Национального контртеррористического центра США, который подал в отставку после начала войны в Иране и дал скандальное интервью Такеру Карлсону, также внес свою лепту в раскол республиканцев.

Джо Кент дал скандальное интервью о Трампе Фото: Соцсети

Она заключила, что боролась за программу Трампа и что "у MAGA нет проблем с одобрением. У них есть проблемы с проникновением… и дело никогда не было во мне".

В следующем посте она продолжила: "Я ничего не говорю, я провела анализ данных — я прошу вас сделать собственные выводы".

Заявление Алексис Уилкинс, которая является девушкой главы ФБР Кэша Пателя немедленно вызвало скандал. Ведущая Кэндис Оуэнс заявила Уилкинс, что та потратила много времени на то, чтобы "создать нечто настолько совершенно и абсолютно ложное": "Я бы сказала: "Занимайся кантри-музыкой", но у тебя и с этим не очень хорошо получается".

Отметив, что Уилкинс "не понимает, почему некоторые считают ее агентом Моссада", Оуэнс сказала, что певица "месяцами разрабатывала теорию о том, что философ Владимира Путина Александр Дугин руководит операцией по свержению Трампа через генерала Майкла Флинна, Джо Кента и Католическую церковь, чему также способствуют люди, задающие вопросы об убийстве Чарли Кирка".

Отметив связь Уилкинс с Пателем, она сказала: "Это еще одно доказательство того, что нам нужно просто закрыть ФБР. Это слишком несерьезно и позорно на мировой арене".

Алексис Уилкинс и Кэш Патель Фото: Соцсети

"Католики за католиков" тоже отозвались, сообщив, что они вне политики, а просто "завоевывают души для Иисуса Христа".

Кэш Патель не комментировал заявления своей невесты и скандал среди фанатов Трампа, которых становится все меньше.

Напомним, ранее Дональд Трамп лишился своей самой преданной фанатки, сенаторки Марджори Тейлор Грин, которая неоднократно нападала на Украину и была сторонницей теорий заговора.

А война в Иране, которую в Белом доме называют операцией "Эпическая ярость", разворачивается самым непредсказуемым образом. Теперь в Пентагоне говорят, что наземной операции не будет. Хоть накануне появились новости об отправке тысяч морпехов в Иран.