Трамп не планирует вводить войска в Иран, но США готовят все сценарии, — Уитакер

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер не подтвердил возможный ввод американских сухопутных войск в Иран.

Чиновник США также отметил готовность Трампа рассмотреть все необходимые военные варианты. Такое заявление он сделал во время своего выступления на телеканале Newsmax.

Ведущий новости спросил, является ли введение сухопутных войск правильным шагом в данной ситуации? И будут ли союзники по НАТО участвовать в такого рода операции. Зато Уитакер сказал, что Трамп не ожидает введения сухопутных войск в Иран, но ему нужно иметь разные варианты

"Я не могу подтвердить ничего подобного. Я лишь скажу вам, что 82-я воздушно-десантная дивизия — одно из наших самых боеспособных подразделений и одна из самых эффективных десантно-штурмовых групп, находящихся в распоряжении президента США. В конце концов, речь идет о том, чтобы президент США имел все возможности, необходимые для ведения этого конфликта. И если это включает в себя угрозу или возможность привлечения наземных сил к боевым действиям, то, очевидно, мы позаботимся о том, чтобы они были на месте и он мог их задействовать. Но, знаете, я думаю, президент Трамп высказался достаточно четко: он не ожидает введения сухопутных войск, но в то же время нам необходимо обеспечить, чтобы в распоряжении президента Трампа были все варианты и все возможности, все необходимое для того, чтобы, это была полная победа США и наших союзников", — сказал он.

25 марта издание Reuters со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщило, что американское командование планирует направить еще несколько тысяч военнослужащих на Ближний Восток. Речь идет о военных элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая может быть развернута в течение 18 часов после получения приказа и специализируется на осуществлении парашютных десантов.

Ранее стало известно, что США разработали и передали Ирану мирный план из 15 пунктов, направленный на прекращение огня на Ближнем Востоке. План касается военных программ Ирана по баллистическим ракетам и ядерным программам.