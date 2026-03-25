США отправят тысячи военных на Ближний Восток: речь идет об элитных десантниках, — Reuters

Американское командование планирует направить еще несколько тысяч военнослужащих на Ближний Восток. Речь идет о военных элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая может быть развернута в течение 18 часов после получения приказа и специализируется на осуществлении парашютных десантов.

В то же время пока неизвестно, планируется ли какое-то их участие в операциях в Иране. Об этом говорится в сообщении Reuters со ссылкой на источники в администрации Трампа.

При этом источники издания рассказали, что развертывание дополнительного количества военнослужащих усилит возможности Штатов, в частности добавит возможность развертывания войск на территории Ирана. Такая эскалация привела бы к повышению ставок в конфликте. а также сильно повлияла бы на мировые рынки.

Пока неизвестно, куда именно будут переброшены военные 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Пентагон передал этот вопрос в Белый Дом, в котором ранее заявляли, что именно военные будут решать все вопросы по развертыванию войск.

При этом решение о развертывании дополнительного количества войск еще не было принято. Однако пока Пентагон планирует направить от 3000 до 4000 солдат.

20 марта США решили отправить тысячи морских пехотинцев вместе с десантным кораблем USS Boxer и еще рядом военных кораблей на Ближний Восток.

До того, как дополнительные силы были отправлены в регион, там уже находились около 50 тысяч военнослужащих США.

По словам американского чиновника, за время боевых действий США против Ирана 13 американских военнослужащих погибли и 290 получили ранения. Хотя 10 остаются тяжелоранеными, 255 военнослужащих вернулись к выполнению служебных обязанностей.

При этом ранее источники сообщали, что США рассматривают различные варианты в войне, в частности по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Одним из вариантов является развертывание американских войск на побережье Ирана.

Администрация Трампа также обсуждала варианты отправки сухопутных войск на остров Харг в Иране, с которого происходит 90% иранского экспорта нефти.

Любое использование американских наземных войск — даже для ограниченной миссии — может представлять значительные политические риски для Трампа, учитывая низкую поддержку американской общественностью кампании в Иране и собственные предвыборные обещания Трампа избежать втягивания США в новые конфликты на Ближнем Востоке, предупреждает Reuters.

Ранее стало известно, что США разработали и передали Ирану мирный план из 15 пунктов, направленный на прекращение огня на Ближнем Востоке. План касается военных программ Ирана по баллистическим ракетам и ядерных программ. Речь идет в частности о передаче под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося в Иране.

Напомним, 24 марта издание WSJ сообщило, что приказ о наземной операции США в Иране ожидают в ближайшие часы.

В Wired писали, что иранские хакеры объявили джихад: стало известно, кому и чем угрожает группа "Хандала".