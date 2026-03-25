США відправлять тисячі військових на Близький Схід: йдеться про елітних десантників, — Reuters

Американське командування планує направити ще декілька тисяч військовослужбовців на Близький Схід. Йдеться про військових елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США, яка може бути розгорнута протягом 18 годин після отримання наказу і спеціалізується на здійсненні парашутних десантів.

Водночас наразі невідомо, чи планується якась їхня участь в операціях в Ірані. Про це йдеться в повідомленні Reuters із посиланням на джерела в адміністрації Трампа.

При цьому джерела видання розповіли, що розгортання додаткової кількості військовослужбовців посилить можливості Штатів, зокрема додасть можливість розгортання військ на території Ірану. Така ескалація призвела б до підвищення ставок у конфлікті. а також сильно вплинула б на світові ринки.

Наразі невідомо, куди саме буде перекинуто військових 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США. Пентагон передав це питання до Білого Дому, у якому раніше заявляли, що саме військові вирішуватимуть всі питання щодо розгортання військ.

При цьому рішення щодо розгортання додаткової кількості військ ще не було прийнято. Однак наразі Пентагон планує направити від 3000 до 4000 солдатів.

20 березня США вирішили відправити тисячі морських піхотинців разом з десантним кораблем USS Boxer та ще низкою військових кораблів на Близький Схід.

До того, як додаткові сили були відправлені до регіону, там уже знаходилися близько 50 тисяч військовослужбовців США.

За словами американського чиновника, за час бойових дій США проти Ірану 13 американських військовослужбовців загинули та 290 отримали поранення. Хоча 10 залишаються важкопораненими, 255 військовослужбовців повернулися до виконання службових обов'язків.

При цьому раніше джерела повідомляли, що США розглядають різні варіанти у війні, зокрема щодо гарантування безпеки Ормузької протоки. Одним з варіантів є розгортання американських військ на узбережжі Ірану.

Адміністрація Трампа також обговорювала варіанти відправки сухопутних військ на острів Харг в Ірані, з якого відбувається 90% іранського експорту нафти.

Будь-яке використання американських наземних військ — навіть для обмеженої місії — може становити значні політичні ризики для Трампа, враховуючи низьку підтримку американською громадськістю кампанії в Ірані та власні передвиборчі обіцянки Трампа уникнути втягування США в нові конфлікти на Близькому Сході, попереджає Reuters.

Раніше стало відомо, що США розробили та передали Ірану мирний план із 15 пунктів, спрямований на припинення вогню на Близькому Сході. План стосується військових програм Ірану щодо балістичних ракет та ядерних програм. Йдеться зокрема про передання під міжнародний контроль 440 кілограмів високозбагаченого урану, що зберігається в Ірані.

Нагадаємо, 24 березня видання WSJ повідомило, що наказ щодо наземної операції США в Ірані очікують найближчими годинами.

