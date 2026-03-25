Трамп не планує вводити війська до Ірану, але США готують усі сценарії, — Вітакер

Постійний представник Сполучених Штатів Америки у НАТО Метью Вітакер не підтвердив можливе введення американських сухопутних військ до Ірану.

Чиновник США також наголосив на готовності Трампа розглянути усі необхідні військові варіанти. Таку заяву він зробив під час свого виступу на телеканалі Newsmax.

Ведучий новини запитав, чи є введення сухопутних військ правильним кроком у даній ситуації? І чи братимуть союзники по НАТО участь у такого роду операції. Натомість Вітакер сказав, що Трамп не очікує введення сухопутних військ до Ірану, але йому потрібно мати різні варіанти

"Я не можу підтвердити нічого подібного. Я лише скажу вам, що 82-га повітряно-десантна дивізія — одне з наших найдієздатніших підрозділів і одна з найефективніших десантно-штурмових груп, що перебувають у розпорядженні президента США. Зрештою, йдеться про те, щоб президент США мав усі можливості, необхідні для ведення цього конфлікту. І якщо це включає в себе загрозу або можливість залучення наземних сил до бойових дій, то, очевидно, ми подбаємо про те, щоб вони були на місці і він міг їх задіяти. Але, знаєте, я думаю, президент Трамп висловився досить чітко: він не очікує введення сухопутних військ, але водночас нам необхідно забезпечити, щоб у розпорядженні президента Трампа були всі варіанти і всі можливості, все необхідне для того, щоб, це була повна перемога США та наших союзників", — сказав він.

25 березня видання Reuters із посиланням на джерела в адміністрації Трампа повідомило, що американське командування планує направити ще декілька тисяч військовослужбовців на Близький Схід. Йдеться про військових елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США, яка може бути розгорнута протягом 18 годин після отримання наказу і спеціалізується на здійсненні парашутних десантів.

Раніше стало відомо, що США розробили та передали Ірану мирний план із 15 пунктів, спрямований на припинення вогню на Близькому Сході. План стосується військових програм Ірану щодо балістичних ракет та ядерних програм.