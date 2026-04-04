Сотни британских солдат, служащих на объектах повышенной секретности, слили данные через фитнес-приложение (фото)

Более 500 военнослужащих Вооруженных сил Великобритании, дислоцирующихся на объектах повышенного уровня секретности, умудрились публично раскрыть данные о себе и местонахождении через популярное приложение Strava.

Это популярное мобильное приложение и социальная сеть для спортсменов (бегунов, велосипедистов, пловцов и т.д.), которая использует GPS для отслеживания и анализа тренировок. Британские военные активно пользовались им для пробежек, пишет издание The i Paper со ссылкой на источники.

За публичным отслеживанием пробежек разоблачили сотрудников главного штаба британских вооруженных сил в Нортвуде, персонал Фаслейна, где расположены британские ядерные силы сдерживания, и офицеров базы наблюдения и разведки в Северном Йоркшире. Бегуны из одной совместной американо-британской военной базы даже в шутку назвали свой маршрут "Нарушением безопасности", что публично можно увидеть в приложении.

Відео дня

С помощью приложения был идентифицирован персонал зарубежных баз, таких как база "Акротири" Королевских ВВС на Кипре, и Диего-Гарсия, которые принимают активное участие в войне США против Ирана.

Один из маршрутов бегунов, зарегистрированный на военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане, американские военные используют для осуществления атак на объекты в Иране, пишет издание.

Маршрут бега военных на военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане

Журналисты издания, просмотрев Strava, легко смогли найти и идентифицировать подводников, а затем и их семьи с помощью журналов активности изнутри HMNB Clyde в Фаслейне. Это база Королевской подводной службы и британского ядерного сдерживающего средства "Трайдент". Только с начала года этот маршрут отслеживали в приложении 110 бегунов.

Один из маршрутов пробежки помог идентифицировать конкретную атомную подводную лодку, на которой служил офицер.

Один из маршрутов на военной базе "Акротири" на Кипре

На другом объекте, совместной американо-британской разведывательной базе RAF Menwith Hill в северном Йоркшире, было идентифицировано 25 военнослужащих. На базе RAF Wyton, британской стратегической командной станции, где действует британский Национальный центр геопространственной разведки, тренировки регистрировались на маршруте под названием Fire Training Sprint и проходили в самом сердце базы.

Один из снимков, который обнародовало издание, демонстрирует маршруты на военно-морской базе HMNB Clyde. Там базируются четыре британские атомные подводные лодки класса Vanguard.

Маршруты на базе HMNB Clyde, где дислоцируются 4 британские атомные лодки

Все военные базы, которыми пользовались военные, отображаются на интерактивной карте в приложении Strava, что позволяет пользователям отслеживать данные о езде на велосипеде или беге, а также делиться ими с друзьями. Некоторые специалисты опасаются, что эти данные могут помогать иностранным государствам создать представление о персонале для поддержки шпионажа, вербовки и саботажа.

Напомним, 20 марта издание Le Monde рассказывало, как военный случайно слил расположение французского авианосца через фитнес-приложение Strava.

Ранее в Le Monde писали, как с помощью приложения Strava отслеживали перемещения Путина, Байдена и Трампа.