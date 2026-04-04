Сотни британских солдат, служащих на объектах повышенной секретности, слили данные через фитнес-приложение (фото)
Более 500 военнослужащих Вооруженных сил Великобритании, дислоцирующихся на объектах повышенного уровня секретности, умудрились публично раскрыть данные о себе и местонахождении через популярное приложение Strava.
Это популярное мобильное приложение и социальная сеть для спортсменов (бегунов, велосипедистов, пловцов и т.д.), которая использует GPS для отслеживания и анализа тренировок. Британские военные активно пользовались им для пробежек, пишет издание The i Paper со ссылкой на источники.
За публичным отслеживанием пробежек разоблачили сотрудников главного штаба британских вооруженных сил в Нортвуде, персонал Фаслейна, где расположены британские ядерные силы сдерживания, и офицеров базы наблюдения и разведки в Северном Йоркшире. Бегуны из одной совместной американо-британской военной базы даже в шутку назвали свой маршрут "Нарушением безопасности", что публично можно увидеть в приложении.
С помощью приложения был идентифицирован персонал зарубежных баз, таких как база "Акротири" Королевских ВВС на Кипре, и Диего-Гарсия, которые принимают активное участие в войне США против Ирана.
Один из маршрутов бегунов, зарегистрированный на военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане, американские военные используют для осуществления атак на объекты в Иране, пишет издание.
Журналисты издания, просмотрев Strava, легко смогли найти и идентифицировать подводников, а затем и их семьи с помощью журналов активности изнутри HMNB Clyde в Фаслейне. Это база Королевской подводной службы и британского ядерного сдерживающего средства "Трайдент". Только с начала года этот маршрут отслеживали в приложении 110 бегунов.
Один из маршрутов пробежки помог идентифицировать конкретную атомную подводную лодку, на которой служил офицер.
На другом объекте, совместной американо-британской разведывательной базе RAF Menwith Hill в северном Йоркшире, было идентифицировано 25 военнослужащих. На базе RAF Wyton, британской стратегической командной станции, где действует британский Национальный центр геопространственной разведки, тренировки регистрировались на маршруте под названием Fire Training Sprint и проходили в самом сердце базы.
Один из снимков, который обнародовало издание, демонстрирует маршруты на военно-морской базе HMNB Clyde. Там базируются четыре британские атомные подводные лодки класса Vanguard.
Все военные базы, которыми пользовались военные, отображаются на интерактивной карте в приложении Strava, что позволяет пользователям отслеживать данные о езде на велосипеде или беге, а также делиться ими с друзьями. Некоторые специалисты опасаются, что эти данные могут помогать иностранным государствам создать представление о персонале для поддержки шпионажа, вербовки и саботажа.
Напомним, 20 марта издание Le Monde рассказывало, как военный случайно слил расположение французского авианосца через фитнес-приложение Strava.
Ранее в Le Monde писали, как с помощью приложения Strava отслеживали перемещения Путина, Байдена и Трампа.