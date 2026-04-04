Сотні британських солдатів, що служать на об'єктах підвищеної секретності, злили дані через фітнес-застосунок (фото)

Понад 500 військовослужбовців Збройних сил Великобританії, що дислокуються на об'єктах підвищеного рівня секретності, примудрилися публічно розкрити дані про себе і місцеперебування через популярний застосунок Strava.

Це популярний мобільний застосунок та соціальна мережа для спортсменів (бігунів, велосипедистів, плавців тощо), яка використовує GPS для відстеження та аналізу тренувань. Британські військові активно користувалися ним для пробіжок, пише видання The i Paper з посиланням на джерела.

За публічним відстеженням пробіжок викрили співробітників головного штабу британських збройних сил у Нортвуді, персонал Фаслейна, де розташовані британські ядерні сили стримування, та офіцерів бази спостереження та розвідки у Північному Йоркширі. Бігуни з однієї спільної американо-британської військової бази навіть жартома назвали свій маршрут "Порушенням безпеки", що публічно можна побачити у застосунку.

За допомогою застосунку було ідентифіковано персонал закордонних баз, таких як база "Акротірі" Королівських ВПС на Кіпрі, та Дієго-Гарсія, які беруть активну участь у війні США проти Ірану.

Один із маршрутів бігунів, що зареєстрований на військовій базі Дієго-Гарсія в Індійському океані, американські військові використовують для здійснення атак на об'єкти в Ірані, пише видання.

Маршрут бігу військових на військовій базі Дієго-Гарсія в Індійському океані

Журналісти видання, переглянувши Strava, легко змогли знайти та ідентифікувати підводників, а потім і їхні сім'ї за допомогою журналів активності зсередини HMNB Clyde у Фаслейні. Це база Королівської підводної служби та британського ядерного стримувального засобу "Трайдент". Лише від початку року цей маршрут відстежували у застосунку 110 бігунів.

Один із маршрутів пробіжки допоміг ідентифікувати конкретний атомний підводний човен, на якому служив офіцер.

Один із маршрутів на військовій базі "Акротірі" на Кіпрі

На іншому об'єкті, спільній американсько-британській розвідувальній базі RAF Menwith Hill у північному Йоркширі, було ідентифіковано 25 військовослужбовців. На базі RAF Wyton, британській стратегічній командній станції, де діє британський Національний центр геопросторової розвідки, тренування реєструвалися на маршруті під назвою Fire Training Sprint і відбувалися у самому серці бази.

Один зі знімків, що оприлюднило видання, демонструє маршрути на військово-морській базі HMNB Clyde. Там базуються чотири британські атомні підводні човни класу Vanguard.

Маршрути на базі HMNB Clyde, де дислокуються 4 британські атомні човни

Усі військові бази, якими користувалися військові, відображаються на інтерактивній карті у застосунку Strava, що дозволяє користувачам відстежувати дані про їзду на велосипеді або біг, а також ділитися ними з друзями. Деякі фахівці побоюються, що ці дані можуть допомагати іноземним державам створити уявлення про персонал для підтримки шпигунства, вербування та саботажу.

Нагадаємо, 20 березня видання Le Monde розповідало, як військовий випадково злив розташування французького авіаносця через фітнес-застосунок Strava.

Раніше у Le Monde писали, як за допомогою застосунку Strava відстежували переміщення Путіна, Байдена і Трампа.