Військовий випадково "злив" розташування авіаносця через фітнес-застосунок (фото)

Французький авіаносець «Шарль де Голль» 13 березня виявили посеред Середземного моря у режимі реального часу. Це сталося через військовослужбовця, який користувався мобільним застосунком Strava.

Молодий офіцер французького флоту Артур (ім'я змінене) вийшов на пробіжку вздовж палуби, зафіксувавши свій результат за допомогою смарт-годинника, після чого завантажив ці дані в Інтернет. Оскільки у моряка був публічний профіль у застосунку Strava, будь-хто міг дізнатися його траєкторію руху, пише Le Monde

Таким чином Артур розкрив точне місцезнаходження авіаносця "Шарль де Голль" та його ескорту в Середземному морі, на північний захід від Кіпру та приблизно за сто кілометрів від турецького узбережжя.

Траєкторія пробіжки Артура Фото: Le Monde

Як зазначають у виданні, присутність у регіоні французького військово-морського угруповання не є секретом, однак публікація в Інтернеті точних координат оперативної групи могла мати плачевні наслідки, особливо в контексті війни на Близькому Сході.

На супутниковому знімку, зробленому трохи більше ніж через годину після забігу Артура, можна побачити характерну форму 262-метрового французького авіаносця. Автори статті додали до цього геолокований маршрут пробіжки військовослужбовця, отриманий через Strava.

Супутниковий знімок авіаносця "Шарль де Голль" Фото: Le Monde

Представник Генерального штабу Збройних сил Франції прокоментував інцидент, зазначивши, що публікація цього бігового маршруту в додатку Strava "не відповідає чинним правилам", про які "моряків регулярно інформують". У відомстві наголосили на важливості "цифрової гігієни" та запевнили, що "командування вживе відповідних заходів".

Нагадаємо, застосунок Strava розкрив конфіденційні переміщення Путіна, Байдена, Трампа, Гарріс та інших лідерів.

