Канадець пробіг понад 1000 км, щоб за допомогою GPS-трекера створити милий "мультик" (відео)

Ентузіаста не зупинили ні часові витрати, ні складність складання маршрутів. На створення 27-ми секундного відео знадобилося понад 1 тисячу км бігу.

Завзятий бігун із Торонто, 32-річний бухгалтер Дункан МакКейб за допомогою спеціального додатка для GPS-трекінгу Strava створив TikTok із танцюючою фігуркою. Він таким чином записав 120 пробіжок і з'єднав усі карти, щоб на них з'явилася танцююча фігурка людини в капелюсі, пише The Washington Post.

Створення чоловічка, що танцює, було складним і фізично вимогливим, оскільки багато які зі 120 його пробіжок дорівнювали приблизно 9 кілометрам.

Свій перший забіг чоловік провів 1 січня і проводив його кілька разів на тиждень до 25 жовтня, коли його анімація була готова до монтажу.

Відео триває всього 27 секунд, але на його створення знадобилося 10 місяців роботи і близько 1100 км бігу вулицями.

Відео МакКейба є частиною GPS-мистецтва, що набирає популярності, а саме: використання застосунків із функціями відстеження місця розташування для створення цифрових малюнків на карті.

Приміром, GPS-художниця з Нью-Йорка Джанін Стронг намалювала банан, обмотаний скотчем, у такий спосіб створивши відсилку до концептуального витвору мистецтва, який було продано на аукціоні за 6,2 мільйона доларів і з'їдено.

Роботи МакКейба вирізняє те, що вони перебувають у русі, тому вони являють собою компіляцію безлічі забігів, які потребують ретельного планування. І його не зупиняють ні часові витрати, ні складність складання маршрутів.

Свій перший кліп він створив торік, перетворивши майже 700 км бігу на 30-секундний кліп із кількома тваринами, включно з акулою, жирафом і динозавром, які переміщаються по карті Торонто.

Нагадаємо, китайська компанія Guangdong Dongpo Paper виплачує бонуси співробітникам, які пробігають понад 3 км на день. Активність відстежується за допомогою програми на телефоні.

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