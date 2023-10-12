У Парижі магазин запропонував відвідувачам пограбувати його, але за однієї умови (відео)

Покупці були не в курсі, що за людина видає себе за охоронця магазину.

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У Франції один із брендів спортивного одягу, зокрема товарів для бігу, придумав, як мотивувати своїх клієнтів займатися спортом, і розробив дуже оригінальну рекламну кампанію в Парижі під назвою "Пограбуй, щоб отримати", пише Brand News.

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Адміністрація бренду на повному серйозі пропонує своїм клієнтам вкрасти будь-яку вподобану річ з вітрини і втекти. Якщо охоронець магазину їх не наздожене, вони мають повне право залишити вкрадену річ собі.

У чому ж тут підступ, запитаєте ви. А в тому, що як охоронця бренд найняв одного з найкращих спринтерів Франції Мікаеля Зезе.

Чоловік спокійно стоїть біля дверей і готовий кинутися навздогін за кожним із любителів легкої наживи.

Із 74 покупців-"грабіжників" втекти від Мікаеля вдалося тільки двом.

Відеоролик, як відбуваються пограбування і погоня, опублікували на сайті бренду.

Автори ідеї — агентство Betc Paris. Її метою є повернути спорт у центр уваги з огляду на те, що захоплення бігом останніми роками пішло на спад.

Зняв відео Віктор Сельє, а продюсером виступила компанія Soldats.

"Distance — це концептуальний магазин, натхненний мистецтвом, модою та дизайном. Але нашим пріоритетом завжди було ділитися порадами та пропонувати спортсменам найкраще обладнання для покращення результатів. Для мене було честю запросити нашу спільноту випробувати себе проти одного з найшвидших спортсменів. Ми також раді, що Зезе виявився досить швидким і не допустив перетворення цієї операції на фінансову катастрофу", — розповів Гійом Понтьє, засновник Distance.

Раніше Фокус писав, що в центрі Парижа пограбували ювелірний магазин Piaget. Збитки склали близько 15 мільйонів євро.