Мільйонер Джастін Сан з'їв банан, який купив за 6 млн доларів (відео)

Бізнесмен пообіцяв купити ще 100 000 бананів у торговця, який був засмучений, коли виявилося, що фрукт, придбаний у нього за 35 центів, настільки виріс у ціні.

Криптовалютний бос Джастін Сан нарешті з'їв, як і обіцяв, куплений за 6 мільйонів доларів банан, приклеєний скотчем до стіни. Однак бананова епопея на цьому не завершилася, оскільки Сан опинився в центрі скандалу. Про це пише Daily Mail.

Джастін Сан з'їдає банан за 6 млн доларів

В одному з найдорожчих готелів Гонконгу Джастін Сан з'їв банан перед десятками журналістів і впливових осіб після виступу з промовою, в якій назвав роботу "знаковою" та провів паралелі між концептуальним мистецтвом і криптовалютою.

"Він набагато кращий за інші банани. Він дійсно дуже хороший", — сказав Сан, скуштувавши свій фрукт за 6 млн.

Сан був серед семи осіб, які претендували на цю роботу. Він сказав, що в перші 10 секунд після перемоги він відчув "зневіру", а потім зрозумів, що "це може стати чимось більшим".

"Поїдання його на пресконференції також може стати частиною історії твору мистецтва", — сказав він у п'ятницю.

Дебют їстівного творіння на виставці Art Basel 2019 у Маямі-Біч викликав суперечки і підняв питання про те, чи слід вважати його мистецтвом, як і заявив Каттелан.

А Сан у п'ятницю порівняв концептуальне мистецтво, як-от "Комедіант", з мистецтвом NFT і децентралізованою технологією блокчейну.

"Більшість його об'єктів та ідей існують як (інтелектуальна власність) і в інтернеті, а не як щось фізичне", — сказав він.

Перед тим як з'їсти свій дуже дорогий банан, Сан пообіцяв купити ще 100 000 штук цих фруктів у продавця, який продав оригінал за 35 центів.

Шах Алам, який торгує фруктами в Нью-Йорку, був дуже засмучений, коли дізнався, що проданий ним банан стільки коштує. Виявилося, що 74-річний виходець із Бангладеш заробляє 150 доларів за 12 годин роботи і живе в маленькій квартирі зі ще 5 чоловіками. Його історія настільки вразила людей, що в соцмережах уже почали збирати йому гроші.

Коли Джастін Сан захотів скрасити ситуацію і пообіцяв купити банани в Шаха, то торговець запанікував, попередивши, що буде практично неможливо знайти стільки бананів. І він попередив, що навіть якщо йому це вдасться, прибуток буде мізерним, тому що "у продажі бананів немає прибутку". Алам додав, що чистий прибуток від купівлі становитиме 6000 доларів, і його буде дуже складно організувати, оскільки банани продаються коробками по 100 штук. І весь прибуток піде власнику візка з фруктами, біля якого він торгує.

Банан на стіні Фото: Sarah Cascone

Сан потрапив у заголовки газет по всьому світу, коли минулого тижня купив твір мистецтва під назвою "Комедіант" італійського художника Мауріціо Каттелана.

Твір мистецтва, який охрестили "найдорожчим фруктом у світі", був бананом вартістю у 35 центів, приклеєним до стіни скотчем.

Алам продав фрукт Каттелану за 35 центів зі свого візка біля аукціонного дому Sotheby's у Нью-Йорку. Він був у розпачі, дізнавшись, за яку суму пішов з молотка банан.

Сан придбав твір мистецтва за 6,2 мільйона доларів, включно з комісією аукціонного дому.

Цього тижня Сан також став радником World Liberty Financial, криптовалютної ініціативи, підтриманої обраним президентом США Дональдом Трампом, після інвестицій у розмірі 30 мільйонів доларів.

Раніше він написав у соціальній мережі X, що він "радий допомогти знову зробити криптовалюту великою у США" під керівництвом Трампа.

Минулого року Комісія з цінних паперів і бірж США висунула 34-річному криптобізнесменові звинувачення в шахрайстві та порушенні законодавства про цінні папери у зв'язку з його криптопроєктом Tron. Сан відкинув звинувачення, тож справа триває.

Нагадаємо, Фокус писав про банан Каттелана і про те, чим він такий цінний у світі мистецтва