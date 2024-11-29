Миллионер Джастин Сан съел банан, который купил за 6 млн долларов (видео)

Бизнесмен пообещал купить еще 100 000 бананов у торговца, который был расстроен, когда оказалось, что фрукт, приобретенный у него за 35 центов, настолько вырос в цене.

Криптовалютный босс Джастин Сан наконец съел, как и обещал, купленный за 6 миллионов долларов банан, приклеенный скотчем к стене. Однако банановая эпопея на этом не завершилась, так как Сан оказался в центре скандала. Об этом пишет Daily Mail.

Джастин Сан съедает банан за 6 млн долларов

В одном из самых дорогих отелей Гонконга Джастин Сан слопал банан перед десятками журналистов и влиятельных лиц после выступления с речью, в которой назвал работу "знаковой" и провел параллели между концептуальным искусством и криптовалютой.

"Он намного лучше других бананов. Он действительно очень хорош", — сказал Сан, попробовав свой фрукт за 6 млн.

Сан был среди семи человек, претендовавших на эту работу. Он сказал, что в первые 10 секунд после победы он почувствовал "неверие", а затем понял, что "это может стать чем-то большим".

"Поедание его на пресс-конференции также может стать частью истории произведения искусства", — сказал он в пятницу.

Дебют съедобного творения на выставке Art Basel 2019 в Майами-Бич вызвал споры и поднял вопросы о том, следует ли считать его искусством, как и заявил Каттелан.

А Сан в пятницу сравнил концептуальное искусство, такое, как "Комедиант", с искусством NFT и децентрализованной технологией блокчейна.

"Большинство его объектов и идей существуют как (интеллектуальная собственность) и в интернете, а не как что-то физическое", — сказал он.

Перед тем как съесть свой очень дорогой банан, Сан пообещал купить еще 100 000 штук этих фруктов у продавца, продавшего оригинал за 35 центов.

Шах Алам, который торгует фруктами в Нью-Йорке, был очень расстроен, когда узнал, что проданный им банан столько стоит. Оказалось, что 74-летний выходец из Бангладеш зарабатывает 150 долларов за 12 часов работы и живет в маленькой квартире с еще 5 мужчинами. Его история настолько потрясла людей, что в соцсетях уже начали собирать ему деньги.

Когда Джастин Сан захотел скрасить ситуацию и пообещал купить бананы у Шаха, то торговец запаниковал, предупредив, что будет практически невозможно найти столько бананов. И он предупредил, что даже если ему это удастся, прибыль будет мизерной, так как "в продаже бананов нет никакой прибыли". Алам добавил, что чистая прибыль от покупки составит 6000 долларов, и ее будет очень сложно организовать, поскольку бананы продаются коробками по 100 штук. И вся прибыль пойдет владельцу тележки с фруктами у которой он торгует.

Банан на стене Фото: Sarah Cascone

Сан попал в заголовки газет по всему миру, когда на прошлой неделе купил произведение искусства под названием "Комедиант" итальянского художника Маурицио Каттелана.

Произведение искусства, которое окрестили "самым дорогим фруктом в мире", представляло собой банан стоимостью 35 центов, приклеенный к стене скотчем.

Алам продал фрукт Каттелану за 35 центов со своей тележки возле аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке. Он был в отчаянии, узнав, за какую сумму ушел с молотка банан.

Сан приобрел произведение искусства за 6,2 миллиона долларов, включая комиссию аукционного дома.

На этой неделе Сан также стал советником World Liberty Financial, криптовалютной инициативы, поддержанной избранным президентом США Дональдом Трампом, после инвестиций в размере 30 миллионов долларов.

Ранее он написал в социальной сети X, что он "рад помочь снова сделать криптовалюту великой в ​​США" под руководством Трампа.

В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила 34-летнему криптобизнесмену обвинения в мошенничестве и нарушении законодательства о ценных бумагах в связи с его криптопроектом Tron. Сан отверг обвинения, и дело продолжается.

Напомним, Фокус писал о банане Каттелана и о том, чем он так ценен в мире искусства