Продавец фруктов расплакался, когда узнал, что его банан за 35 центов продали за 6 миллионов

Мужчина, изначально продавший банан за 35 центов, был ошеломлен и убит горем, узнав, что, купленный у него банан стал произведением искусства и теперь стоит миллионы.

Китайский предприниматель в сфере криптовалют Джастин Сан в среду одержал победу в ожесточенной борьбе на аукционе Sotheby's, где он купил скандально известное произведение искусства "Комедиант" итальянского художника Маурицио Каттелана: банан, приклеенный скотчем к стене. Но торговец фруктами, который продал банан, был шокирован, узнав, насколько фрукт вырос в цене. Об этом пишет Daily Mail.

74-летний Шах Алам работает за 12 долларов в час на фруктовой палатке возле аукционного дома Sotheby's в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене.

Банан был куплен на прилавке Алама всего за 35 центов. О результатах продажи он узнал несколько дней спустя, не имея ни малейшего представления о том, что продал банан стоимостью в несколько миллионов долларов, стоимостью 6,2 миллиона долларов после вычета аукционных сборов.

Шах Алам у своего лотка с фруктами Фото: Google Maps

"Я бедный человек. У меня никогда не было таких денег; я никогда не видел таких денег", — сказал он в интервью New York Times.

Алам, который почти ослеп, оставил свою работу государственного служащего в Бангладеш в 2007 году, чтобы переехать поближе к дочери на Лонг-Айленд.

Он живет в Бронксе в квартире за 500 долларов в месяц, которую снимает вместе с пятью другими мужчинами, и работает по 12 часов в день, зарабатывая чуть меньше 150 долларов за смену.

Мужчина, изначально продавший банан за 35 центов, был ошеломлен и убит горем, когда обнаружил, что он стал частью криптовалютного арт-объекта, проданного на аукционе за 5,2 миллиона долларов.

Алам, который не помнит о продаже банана, также не совсем понимает, что такого интересного в этой арт-инсталляции: "Те, кто ее купил, что это за люди? Они что, не знают, что такое банан?"

Художник, создавший "Комедианта", Каттелан сказал, что ценит "роль" Алама в продаже.

"Реакция продавца бананов глубоко трогает меня, подчеркивая, как искусство может вызывать неожиданный и глубокий отклик. Однако искусство по своей природе не решает проблемы — если бы оно это делало, это была бы политика", — сообщил Каттелан.

Сан, человек, купивший банан, высказался в том же духе: "Его роль в этом произведении искусства нельзя недооценивать", и назвал его "трогательным".

Джастин Сан, купивший банан за 6 миллионов долларов Фото: H.E. Justin Sun/X

В ответ на эту новость аноним запустил проект GoFundMe, чтобы помочь Аламу.

Пользователь, известный только как "J S", написал: "Неужели мы действительно хотим жить в городе, где мы можем проигнорировать уличного торговца, который расплакался из-за того, что стал объектом шутки, в которой фигурировала неприличная для него сумма денег, и в то же время восхвалять какого-то умника, который придумал, как заработать 6 миллионов долларов на этой шутке? Если это полное и грубое безразличие — не то, что нас беспокоит, то что же тогда?"

Он также раскритиковал заявление Каттелана, заявив, что тот по сути назвал тяжелое положение Алама "не моим делом".

Сбор средств превысил 7600 долларов, причем "J S" собрал первые 5000 долларов, то есть его сумма уже превысила 12 000 долларов.

Как простой банан превратился в произведение искусства стоимостью 6,2 миллиона долларов, которое до сих пор озадачивает критиков

Первоначально предполагалось, что его продадут за сумму от $1 млн до $1,5 млн. Торги начались с $800 000, и цена быстро выросла до колоссальных $5,2 млн — или $6,2 млн с учетом сборов аукционного дома.

Сан, основатель блокчейн-сети Tron, перебил цену шести других богатых любителей искусства, чтобы заполучить спорное произведение искусства.

"Это не просто произведение искусства. Банан представляет собой культурный феномен, который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. Я верю, что эта работа вдохновит на новые размышления и обсуждения в будущем и станет частью истории", — заявил Сан.

Три предыдущих издания этой работы были проданы более чем за 120 000 долларов, но эта последняя продажа оказалась еще более странной.

В данном случае покупатель даже не получил оригинальный банан. Вместо этого он получил лишь "сертификат подлинности", который дает им разрешение воссоздать эту странную инсталляцию — или, по сути, купить собственный банан, прикрепить его скотчем к стене и назвать "Комедиантом".

Каттелан, пожалуй, наиболее известен своим полностью функционирующим унитазом из 18-каратного золота под названием "Америка", который он когда-то предоставил во временное пользование президенту США Дональду Трампу.

Унитаз, стоимость которого оценивается примерно в 5–6 миллионов долларов, снова оказался в новостях в сентябре, когда четырем мужчинам были предъявлены обвинения в краже предмета из британского дворца Бленхейм, где родился лидер военного времени Уинстон Черчилль, и где он выставлялся.

Напомним, криптомиллиардер, купивший банан "Комедиант", уже заявил, что съест его.