Продавець фруктів розплакався, коли дізнався, що його банан за 35 центів продали за 6 мільйонів

Чоловік, який спочатку продав банан за 35 центів, був приголомшений і вбитий горем, дізнавшись, що куплений у нього банан став витвором мистецтва і тепер коштує мільйони.

Китайський підприємець у сфері криптовалют Джастін Сан у середу здобув перемогу в запеклій боротьбі на аукціоні Sotheby's, де він купив скандально відомий твір мистецтва "Комедіант" італійського художника Мауріціо Каттелана: банан, приклеєний скотчем до стіни. Але торговець фруктами, який продав банан, був шокований, дізнавшись, наскільки фрукт виріс у ціні. Про це пише Daily Mail.

74-річний Шах Алам працює за 12 доларів на годину на фруктовому наметі біля аукціонного дому Sotheby's у Верхньому Іст-Сайді на Мангеттені.

Банан був куплений на прилавку Алама всього за 35 центів. Про результати продажу він дізнався кілька днів потому, не маючи ні найменшого уявлення про те, що продав банан вартістю в кілька мільйонів доларів, вартістю 6,2 мільйона доларів після вирахування аукціонних зборів.

Шах Алам біля свого лотка з фруктами Фото: Google Maps

"Я бідна людина. У мене ніколи не було таких грошей; я ніколи не бачив таких грошей", — сказав він в інтерв'ю New York Times.

Алам, який майже осліп, залишив свою роботу державного службовця в Бангладеш 2007 року, щоб переїхати ближче до дочки на Лонг-Айленд.

Він живе в Бронксі у квартирі за 500 доларів на місяць, яку винаймає разом із п'ятьма іншими чоловіками, і працює по 12 годин на день, заробляючи трохи менше 150 доларів за зміну.

Чоловік, який спочатку продав банан за 35 центів, був приголомшений і вбитий горем, коли виявив, що він став частиною криптовалютного артоб'єкта, проданого на аукціоні за 5,2 мільйона доларів.

Алам, який не пам'ятає про продаж банана, також не зовсім розуміє, що такого цікавого в цій артінсталяції: "Ті, хто її купив, що це за люди? Вони що, не знають, що таке банан?"

Художник, який створив "Комедіанта", Каттелан сказав, що цінує "роль" Алама в продажу.

"Реакція продавця бананів глибоко зворушує мене, підкреслюючи, як мистецтво може викликати несподіваний і глибокий відгук. Однак мистецтво за своєю природою не вирішує проблеми — якби воно це робило, це була б політика", — повідомив Каттелан.

Сан, чоловік, який купив банан, висловився в тому ж дусі: "Його роль у цьому творі мистецтва не можна недооцінювати", і назвав його "зворушливим".

Джастін Сан, який купив банан за 6 мільйонів доларів Фото: H.E. Justin Sun/X

У відповідь на цю новину анонім запустив проєкт GoFundMe, щоб допомогти Аламу.

Користувач, відомий лише як "J S", написав: "Невже ми справді хочемо жити в місті, де ми можемо проігнорувати вуличного торговця, який розплакався через те, що став об'єктом жарту, в якому фігурувала непристойна для нього сума грошей, і в той самий час вихваляти якогось розумника, який придумав, як заробити 6 мільйонів доларів на цьому жарті? Якщо ця повна і груба байдужість — не те, що нас турбує, то що ж тоді?"

Він також розкритикував заяву Каттелана, заявивши, що той по суті назвав скрутне становище Алама "не моєю справою".

Збір коштів перевищив 7600 доларів, причому "J S" зібрав перші 5000 доларів, тобто його сума вже перевищила 12 000 доларів.

Як простий банан перетворився на витвір мистецтва вартістю 6,2 мільйона доларів, який досі спантеличує критиків

Спочатку передбачалося, що його продадуть за суму від $1 млн до $1,5 млн. Торги почалися з $800 000, і ціна швидко зросла до колосальних $5,2 млн — або $6,2 млн з урахуванням зборів аукціонного дому.

Сан, засновник блокчейн-мережі Tron, перебив ціну шести інших багатих любителів мистецтва, щоб роздобути спірний витвір мистецтва.

"Це не просто витвір мистецтва. Банан являє собою культурний феномен, який пов'язує світи мистецтва, мемів і криптовалютної спільноти. Я вірю, що ця робота надихне на нові роздуми та обговорення в майбутньому і стане частиною історії", — заявив Сан.

Три попередні видання цієї роботи було продано більш ніж за 120 000 доларів, але цей останній продаж виявився ще більш дивним.

У цьому випадку покупець навіть не отримав оригінальний банан. Замість цього він отримав лише "сертифікат автентичності", який дає їм дозвіл відтворити цю дивну інсталяцію — або, по суті, купити власний банан, прикріпити його скотчем до стіни і назвати "Комедіантом".

Каттелан, мабуть, найвідоміший своїм повністю функціонуючим унітазом з 18-каратного золота під назвою "Америка", який він колись надав у тимчасове користування президенту США Дональду Трампу.

Унітаз, вартість якого оцінюють приблизно в 5-6 мільйонів доларів, знову опинився в новинах у вересні, коли чотирьом чоловікам висунули звинувачення в крадіжці предмета з британського палацу Бленхейм, де народився лідер воєнного часу Вінстон Черчилль, і де його виставляли.

Нагадаємо, криптомільярдер, який купив банан "Комедіант", уже заявив, що з'їсть його.