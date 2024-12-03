Канадец пробежал более 1000 км, чтобы с помощью GPS-трекера создать милый "мультик" (видео)

Энтузиаста не остановили ни временные затраты, ни сложность составления маршрутов. На создание 27-ми секундного видео потребовалось более 1 тысячи км бега.

Заядлый бегун из Торонто, 32-летний бухгалтер Дункан МакКейб с помощью специального приложения для GPS-трекинга Strava создал TikTok с танцующей фигуркой. Он таким образом записал 120 пробежек и и соединил все карты, чтобы на них появилась танцующая фигурка человека в шляпе, пишет The Washington Post.

Создание танцующего человечка было сложным и физически требовательным, так как многие из 120 пробежек равнялись примерно 9 километрам.

Свой первый забег мужчина провел 1 января и проводил его несколько раз в неделю до 25 октября, когда его анимация была готова к монтажу.

Видео длится всего 27 секунд, но на его создание потребовалось 10 месяцев работы и около 1100 км бега по улицам.

Видео МакКейба является частью набирающего популярность GPS-искусства, которое подразумевает использование приложений с функциями отслеживания местоположения для создания цифровых рисунков на карте.

К примеру, GPS-художница из Нью-Йорка Джанин Стронг нарисовала банан, обмотанный скотчем, таким образом создав отсылку к концептуальному произведению искусства, которое было продано на аукционе за 6,2 миллиона долларов и съедено.

Работы МакКейба отличает то, что они находятся в движении, поэтому они представляют собой компиляцию множества забегов, требующих тщательного планирования. И его не останавливают ни временные затраты, ни сложность составления маршрутов.

Свой первый клип он создал в прошлом году, превратив почти 700 км бега в 30-секундный клип с несколькими животными, включая акулу, жирафа и динозавра, перемещающимися по карте Торонто.

Напомним, китайская компания Guangdong Dongpo Paper выплачивает бонусы сотрудникам, пробегающим более 3 км в день. Активность отслеживается с помощью приложения на телефоне.

Также Фокус писал, что в Париже магазин спортивной одежды предлагает украсть любую понравившуюся вещь и попробовать сбежать. Если охранник магазина не догонит воришку, он сможет оставить украденную вещь себе.