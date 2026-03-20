Военный случайно "слил" расположение авианосца через фитнес-приложение (фото)

Французский авианосец "Шарль де Голль" 13 марта обнаружили посреди Средиземного моря в режиме реального времени. Это произошло из-за военнослужащего, который пользовался мобильным приложением Strava.

Молодой офицер французского флота Артур (имя изменено) вышел на пробежку вдоль палубы, зафиксировав свой результат с помощью смарт-часов, после чего загрузил эти данные в Интернет. Поскольку у моряка был публичный профиль в приложении Strava, любой мог узнать его траекторию движения, пишет Le Monde

Таким образом Артур раскрыл точное местонахождение авианосца "Шарль де Голль" и его эскорта в Средиземном море, к северо-западу от Кипра и примерно в ста километрах от турецкого побережья.

Траектория пробежки Артура Фото: Le Monde

Как отмечают в издании, присутствие в регионе французской военно-морской группировки не является секретом, однако публикация в Интернете точных координат оперативной группы могла иметь плачевные последствия, особенно в контексте войны на Ближнем Востоке.

На спутниковом снимке, сделанном чуть более чем через час после забега Артура, можно увидеть характерную форму 262-метрового французского авианосца. Авторы статьи добавили к этому геолоцированный маршрут пробежки военнослужащего, полученный через Strava.

Спутниковый снимок авианосца "Шарль де Голль" Фото: Le Monde

Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Франции прокомментировал инцидент, отметив, что публикация этого бегового маршрута в приложении Strava "не соответствует действующим правилам", о которых "моряков регулярно информируют". В ведомстве подчеркнули важность "цифровой гигиены" и заверили, что "командование примет соответствующие меры".

Напомним, приложение Strava раскрыло конфиденциальные перемещения Путина, Байдена, Трампа, Харрис и других лидеров.

