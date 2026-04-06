США уничтожили два самолета во время спасения пилота F-15 в Иране, — CBS News

В США заявили об успешном завершении сложной спасательной операции в Иране, в ходе которой удалось эвакуировать члена экипажа истребителя F-15E, сбитого иранскими силами. Операция проводилась с привлечением десятков самолетов, спецподразделений и разведки, а решение принимал президент США Дональд Трамп.

Члена экипажа США, который пропал без вести после того, как истребитель F-15E был сбит над отдаленным районом Ирана, спасли американские войска в воскресенье, сообщили CBS News.

"Мои соотечественники, в течение последних нескольких часов Вооруженные силы Соединенных Штатов провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США для одного из наших невероятных офицеров экипажа, который также является очень уважаемым полковником, и о котором я рад сообщить, что он теперь в безопасности!", — написал президент Трамп в публикации Truth Social.

Трамп заявил, что пилота спасли "среди белого дня" после того, как американские войска провели "семь часов над Ираном". Президент сначала подтвердил спасение члена экипажа в ночном посте на Truth Social. Трамп заявил, что спасенный офицер "получил травмы, но с ним все будет в порядке". Говоря о спасательной операции, президент сказал, что по его указанию "американские военные направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы вытащить его".

ЦРУ было привлечено к спасательной миссии. Прежде чем найти летчика, ЦРУ начало кампанию по обману, распространяя в Иране информацию о том, что американские войска уже нашли его и перемещают на месте для эвакуации из страны. Пока продолжалась операция по дезинформации, агентство использовало свои возможности для отслеживания члена экипажа в горном ущелье.

По словам чиновника, ЦРУ уведомило Пентагон и Белый дом о точном местонахождении члена экипажа. Президент приказал немедленно начать спасательную операцию. Во время пятничной спасательной операции американский вертолет, на борту которого находился спасенный пилот, был поражен огнем из стрелкового оружия, в результате чего члены экипажа на борту получили ранения, сообщили американские чиновники, но вертолет безопасно приземлился.

Самолет перевозил двуличный экипаж, когда его сбили иранские войска в пятницу. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удар, утверждая, что самолет был сбит на юго-западе Ирана в пятницу утром. Как ранее сообщали официальные лица США, пилот F-15E безопасно катапультировался и был спасен двумя военными вертолетами, но второй член экипажа, офицер системы вооружения, оставался пропавшим без вести.

В пятницу Трамп приостановил некоторые другие операции в Иране, чтобы предоставить приоритет поисково-спасательным работам, направив силы специального назначения. Американские спецназовцы нашли пропавшего члена экипажа в рамках сложной операции, в которой участвовали десятки сотрудников спецподразделений, а также несколько десятков военных самолетов и вертолетов.

Спасенного офицера доставили самолетом в Кувейт для лечения полученных травм. В ходе военной операции использовались бомбы и огонь из оружия, чтобы не допустить иранских войск к месту, где скрывался пропавший офицер. Находясь в затруднительном положении, он имел для самозащиты только пистолет.

Два транспортных самолета, которым было поручено вывозить спасательные команды, не смогли взлететь с удаленной базы в Иране. Эти самолеты были уничтожены, чтобы предотвратить их захват врагом, а спецназ вылетел на трех дополнительных самолетах, которые были отправлены для их вывоза.

