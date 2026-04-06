США знищили два літаки під час порятунку пілота F-15 в Ірані, — CBS News

У США заявили про успішне завершення складної рятувальної операції в Ірані, під час якої вдалося евакуювати члена екіпажу винищувача F-15E, збитого іранськими силами. Операцію проводили із залученням десятків літаків, спецпідрозділів та розвідки, а рішення ухвалював президент США Дональд Трамп.

Члена екіпажу США, який зник безвісти після того, як винищувач F-15E був збитий над віддаленим районом Ірану, врятували американські війська в неділю, повідомили CBS News.

"Мої співвітчизники, протягом останніх кількох годин Збройні сили Сполучених Штатів провели одну з найсміливіших пошуково-рятувальних операцій в історії США для одного з наших неймовірних офіцерів екіпажу, який також є дуже шанованим полковником, і про якого я радий повідомити, що він тепер у безпеці!", – написав президент Трамп у публікації Truth Social.

Трамп заявив, що пілота врятували "серед білого дня" після того, як американські війська провели "сім годин над Іраном". Президент спочатку підтвердив порятунок члена екіпажу в нічному дописі на Truth Social. Трамп заявив, що врятований офіцер "отримав травми, але з ним все буде гаразд". Говорячи про рятувальну операцію, президент сказав, що за його вказівкою "американські військові направили десятки літаків, озброєних найсмертоноснішою зброєю у світі, щоб витягнути його".

ЦРУ було залучене до рятувальної місії. Перш ніж знайти льотчика, ЦРУ розпочало кампанію з обману, поширюючи в Ірані інформацію про те, що американські війська вже знайшли його та переміщують на місці для евакуації з країни. Поки тривала операція з дезинформації, агентство використовувало свої можливості для відстеження члена екіпажу в гірській ущелині.

За словами чиновника, ЦРУ повідомило Пентагон і Білий дім про точне місцезнаходження члена екіпажу. Президент наказав негайно розпочати рятувальну операцію. Під час п'ятничної рятувальної операції американський гелікоптер, на борту якого перебував врятований пілот, був уражений вогнем зі стрілецької зброї, в результаті чого члени екіпажу на борту отримали поранення, повідомили американські чиновники, але гелікоптер безпечно приземлився.

Літак перевозив двоосібний екіпаж, коли його збили іранські війська у п'ятницю. Корпус вартових ісламської революції взяв на себе відповідальність за удар, стверджуючи, що літак був збитий на південному заході Ірану в п'ятницю вранці. Як раніше повідомляли офіційні особи США, пілот F-15E безпечно катапультувався та був врятований двома військовими гелікоптерами, але другий член екіпажу, офіцер системи озброєння, залишавться зниклим безвісти.

У п'ятницю Трамп призупинив деякі інші операції в Ірані, щоб надати пріоритет пошуково-рятувальним роботам, направивши сили спеціального призначення. Американські спецназівці знайшли зниклого члена екіпажу в рамках складної операції, в якій брали участь десятки співробітників спецпідрозділів, а також кілька десятків військових літаків і гелікоптерів.

Врятованого офіцера доставили літаком до Кувейту для лікування отриманих травм. У ході ​​військової операції використовувалися бомби та вогонь зі зброї, щоб не допустити іранських військ до місця, де переховувався зниклий офіцер. Перебуваючи у скрутному становищі, він мав для самозахисту лише пістолет.

Два транспортні літаки, яким було доручено вивозити рятувальні команди, не змогли злетіти з віддаленої бази в Ірані. Ці літаки були знищені, щоб запобігти їх захопленню ворогом, а спецназ вилетів на трьох додаткових літаках, які були відправлені для їх вивезення.

