"Подруга вытащила из окна": пропагандистка Симоньян пыталась убить себя после смерти мужа

Главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает вторжение РФ в Украину, призналась, что хотела убить себя.

Она призналась, что хотела принять такое решение после смерти мужа Тиграна Кеосаяна и диагностированной онкологии. Об этом она рассказала интервью российским СМИ.

Симоньян рассказала, что смерть мужа сильно пошатнула ее психологическое состояние, а известие от врачей, что она больна раком, чуть не довела ее до рокового конца. Пропагандистка РФ призналась, что собиралась выброситься из окна, но ее спасла подруга.

"Моя подруга буквально вытащила меня из окна", — сказала Маргарита Симоньян.

Сегодня кремлевская пропагандистка говорит, что нет хороших прогнозов относительно своей борьбы с раком. Поэтому она продолжает готовиться к худшему. Ведь после потери мужа для нее жизнь потеряла смысл.

"Ну рак и рак... Или умру, или не умру. Уйду к Тиграну или останусь с детьми. У меня онкология, я прохожу химиотерапию, лучевую терапию. Но мне безразлично на все это. У меня разрывается сердце от жалости к нему. Ведь он так хотел жить", — заявила Симоньян.

Напомним, что ребенок российской пропагандистки Маргариты Симоньян неизлечимо болен. Об этом стало известно во время комы ее мужа Тиграна Кеосаяна. По ее словам, болезнь неизлечима. Пропагандистка рассказала, что она разрывалась между работой, мужем, который лежал в больнице, и детьми.

Также рупор Кремля Маргарита Симоньян вышла на публику без парика, показав выбритую голову и последствия борьбы с онкологией. Симоньян засветилась в российском Краснодаре, куда подалась за присвоением себе звания "почетной жительницы" города.