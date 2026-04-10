"Подруга витягла з вікна": пропагандистка Симоньян намагалася вбити себе після смерті чоловіка

Головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, яка активно підтримує вторгнення РФ в Україну, зізналася, що хотіла вбити себе.

Вона зізналася, що хотіла прийняти таке рішення після смерті чоловіка Тиграна Кеосаяна і діагностованої онкології. Про це вона розповіла інтерв'ю російським ЗМІ.

Симоньян розповіла, що смерть чоловіка сильно похитнула її психологічний стан, а звістка від лікарів, що вона хвора на рак, мало не довела її до фатального кінця. Пропагандистка РФ зізналася, що збиралася викинутися з вікна, але її врятувала подруга.

"Моя подруга буквально витягла мене з вікна", — сказала Маргарита Симоньян.

Сьогодні кремлівська пропагандистка каже, що немає хороших прогнозів щодо своєї боротьби з раком. Тож вона продовжує готуватися до найгіршого. Адже після втрати чоловіка для неї життя втратило сенс.

"Ну рак і рак… Або помру, або не помру. Піду до Тиграна або залишуся з дітьми. У мене онкологія, я проходжу хімієтерапію, променеву терапію. Але мені байдуже на все це. У мене розривається серце від жалю до нього. Адже він так хотів жити", — заявила Симоньян.

Нагадаємо, що дитина російської пропагандистки Маргарити Симоньян невиліковно хвора. Про це стало відомо під час коми її чоловіка Тиграна Кеосаяна. За її словами, хвороба невиліковна. Пропагандистка розповіла, що вона розривалася між роботою, чоловіком, який лежав у лікарні, і дітьми.

Також рупор Кремля Маргарита Симоньян вийшла на публіку без перуки, показавши поголену голову і наслідки боротьби з онкологією. Симоньян засвітилася у російському Краснодарі, куди подалася за присвоєнням собі звання "почесної мешканки" міста.