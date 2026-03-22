Симоньян розповіла про невиліковну хворобу дитини: про діагноз стало відомо під час коми чоловіка

Один з дітей російської пропагандистки Маргарити Симоньян невиліковно хворий. Про хворобу дитини стало відомо під час коми її чоловіка Тиграна Кеосаяна.

У січні 2025 року, на сороковий день перебування в комі російського телеведучого і відомого пропагандиста Тиграна Кеосаяна з'ясувалося, що дуже тяжко і дуже складно хворий один із його дітей. Про це програмі "Вести" розповіла його вдова, головний редактор інформаційного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

За її словами, хвороба невиліковна.

Пропагандистка розповіла, що вона розривалася між роботою, чоловіком, який лежав у лікарні, і дітьми.

"І 1 вересня я з'ясовую, що ще у мене рак", — поділилася Симоньян, яка вважала спочатку, що її турбує "міжреберна невралгія".

Дізнавшись про свою хворобу, вона просто "істерично розреготалася", бо вважала, що "так не буває".

Хто саме з дітей хворий і який поставлено діагноз, Симоньян не розповіла.

Баграт, Маро і Мар'яна Кеосаян Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними з відкритих джерел, у неї від Тиграна Кеосаяна троє дітей — дочка Мар'яна (нар. 12 серпня 2013 р.), син Баграт (нар. 27 вересня 2014 р.) і дочка Маро (нар. 19 жовтня 2019 р.).

Маргарита Симоньян хворіє на рак: деталі

Про те, що Маргариті Симоньян діагностували "важку хворобу", вона сама повідомила в ефірі прокремлівського каналу "Россия 1" 7 вересня 2025 року. Тоді вона заявила, що наступного дня їй мають зробити операцію.

22 вересня головний редактор RT Маргарита Симоньян підтвердила, що проходить лікування від раку. Її чоловік, пропагандист Тигран Кеосаян, помер у віці 59 років 26 вересня 2025 року, після кількох місяців у комі.