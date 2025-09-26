Не вийшов із коми: у Росії помер пропагандист Тигран Кеосаян

Тиграну Кеосаяну було 59 років, кілька місяців він перебував у комі і помер уночі 26 вересня.

У Росії помер відомий пропагандист Тигран Кеосаян. Про це повідомила його дружина, головний редактор російського медіахолдингу RT Маргарита Симоньян.

"Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця. Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не телефонуйте зараз ні мені, ні родині", — коротко написала вона.

Тигран Кеосаян із січня 2025 року перебував у комі після клінічної смерті. Тоді Маргарита Симоньян зазначала, що в нього "давним-давно дуже хворе серце".

Причиною смерті Кеосаяна, як пишуть російські медіа, могла бути гостра серцева недостатність. Сам він розповідав, що за життя сумарно пережив три інфаркти і носив кардіостимулятор.

