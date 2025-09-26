Не вышел из комы: в России умер пропагандист Тигран Кеосаян

Тиграну Кеосаяну было 59 лет, несколько месяцев он пребывал в коме и умер ночью 26 сентября.

В России умер известный пропагандист Тигран Кеосаян. Об этом сообщила его жена, главный редактор российского медиахолдинга RT Маргарита Симоньян.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье", — кратко написала она.

Тигран Кеосаян с января 2025 года находился в коме после клинической смерти. Тогда Маргарита Симоньян отмечала, что у него "давным-давно очень больное сердце".