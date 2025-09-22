Выбирает парики: главред RT Маргарита Симоньян подтвердила, что у нее рак

Главред пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян подтвердила заболевание раком. Теперь она готовится выбирать парики вместе с фанатами.

Кремлевская пропагандистка сообщила о заболевании в Telegram-канале и подчеркнула, что "старается никогда не врать".

При этом ее муж, 59-летний Тигран Кеосаян, до сих пор пребывает в коме с января 2025 года. Пропагандист ранее хвалил российских наемников "вагнеровцев" за убийства мирных украинцев.

"Я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит", — призналась Симоньян.

Поводом для признания Симоньян стал комментарий пользователя, в котором он просил журналистку написать "хоть два слова, что у нее все хорошо".

Под публикацией журналистки набралось довольно много комментариев: читатели желали ей скорейшего выздоровления.

Маргарита Симоньян больна раком: что известно о ее здоровье?

Пропагандистка рассказала о своей "страшной и тяжелой" болезни 7 сентября в эфире программы Владимира Соловьева на канале "Россия 1". Тогда она не говорила о диагнозе, но показала, что операция пройдет в области груди, на месте ордена равноапостольной княгини Ольги III степени.

Вышестоящее руководство медиа-холдинга RT думало над продолжением работы Симоньян и рассматривало вариант ее ухода.

Симоньян уже прооперировали, она сообщила о выходе из наркоза ночью 9 сентября. А еще через несколько дней журналистка сказала, что находится дома и впереди у нее "много лечения".

Напомним, в июле Маргарита Симоньян призывала свергнуть власти Армении. Пропагандистка критиковала соглашение о Зангезурском коридоре.

Главред Russia Today грозила ударом по Берлину, если Украина получит немецкие ракеты Taurus и помощь в запусках по РФ от специалистов из Германии.