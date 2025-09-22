Головред пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян підтвердила захворювання на рак. Тепер вона готується вибирати перуки разом із фанатами.

Кремлівська пропагандистка повідомила про захворювання в Telegram-каналі та підкреслила, що "намагається ніколи не брехати".

Водночас її чоловік, 59-річний Тигран Кеосаян, досі перебуває в комі з січня 2025 року. Пропагандист раніше хвалив російських найманців "вагнерівців" за вбивства мирних українців.

"Я проходжу лікування від раку. Що вже тут хорошого? Скоро побачите мене в перуках. Будемо разом обирати, яка більше підходить", — зізналася Симоньян.

Приводом для зізнання Симоньян став коментар користувача, в якому він просив журналістку написати "хоч два слова, що у неї все добре".

Під публікацією журналістки набралося досить багато коментарів: читачі бажали їй якнайшвидшого одужання.

Маргарита Симоньян хвора на рак: що відомо про її здоров'я?

Пропагандистка розповіла про свою "страшну і важку" хворобу 7 вересня в ефірі програми Володимира Соловйова на каналі "Россия 1". Тоді вона не говорила про діагноз, але показала, що операція пройде в області грудей, на місці ордена рівноапостольної княгині Ольги III ступеня.

Вище керівництво медіа-холдингу RT думало над продовженням роботи Симоньян і розглядало варіант її звільнення.

Симоньян уже прооперували, вона повідомила про вихід із наркозу вночі 9 вересня. А ще за кілька днів журналістка сказала, що перебуває вдома і попереду в неї "багато лікування".

Нагадаємо, у липні Маргарита Симоньян закликала повалити владу Вірменії. Пропагандистка критикувала угоду про Зангезурський коридор.

Головред Russia Today погрожувала ударом по Берліну, якщо Україна отримає німецькі ракети Taurus і допомогу в запусках по РФ від фахівців із Німеччини.