Симоньян рассказала о неизлечимой болезни ребенка: про диагноз стало известно время комы мужа

Один из детей российской пропагандистки Маргариты Симоньян неизлечимо болен. Про болезнь ребенка стало известно во время комы ее мужа Тиграна Кеосаяна.

В январе 2025 года, на сороковой день пребывания в коме российского телеведущего и известного пропагандиста Тиграна Кеосаяна выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из его детей. Об этом программе "Вести" рассказала его вдова, главред информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

По ее словам, болезнь неизлечима.

Пропагандистка рассказала, что она разрывалась между работой, мужем, лежащем в больнице и детьми.

"И 1 сентября я выясняю, что еще у меня рак", — поделилась Симоньян, полагавшая сначала, что ее беспокоит "межреберная невралгия".

Узнав о своей болезни, она просто "истерически расхохоталась", потому что считала, что "так не бывает".

Кто именно из детей болен и какой поставлен диагноз, Симоньян не рассказала.

Баграт, Маро и Марьяна Кеосаян

Согласно данным из открытых источников, у нее от Тиграна Кеосаяна трое детей — дочь Марьяна (род. 12 августа 2013 г.), сын Баграт (род. 27 сентября 2014 г.) и дочь Маро (род. 19 октября 2019 г.)

Маргарита Симоньян болеет раком: детали

О том, что Маргарите Симоньян диагностировали "тяжелую болезнь", она сама сообщила в эфире прокремлевского канала "Россия 1" 7 сентября 2025 года. Тогда она заявила, что на следующий день ей должны сделать операцию.

22 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян подтвердила, что проходит лечение от рака. Ее муж, пропагандист Тигран Кеосаян, умер в возрасте 59 лет 26 сентября 2025 года, после нескольких месяцев в коме.