Ранее обещал помощь России: у Израиля появился неожиданный союзник

Генерал Мухузи Кайнеругаба, глава Народных сил обороны Уганды и сын президента Йовери Мусевени, заявил, что отправит 100 тысяч солдат в помощь Израилю. Впрочем, он уже обещал помощь России, а наемники из Уганды воюют против Украины.

Уганда выразила намерение присоединиться к ближневосточному конфликту между Израилем и Ираном, поддержав силы Тель-Авива в случае поражения страны. Мухузи Кайнеругаба объявил об этом в социальных сетях и угрожал Турции, пишет Turkiye Today.

"Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась прямо сейчас. Мир устал от нее. Но любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля", — заявил он.

Он заверил, что вооруженная поддержка со стороны восточноафриканской страны будет оказана по запросу, заявив, что Тель-Авиву "нужно лишь попросить", и добавил, что "их угандийские братья готовы помочь".

Также он написал пост про Турцию, заявив, что это "настоящая проблема": "Мы ждали, пока они реабилитируются, но нет! Мы собираемся разорвать все дипломатические отношения с Турцией в течение следующих 30 дней", — написал он и добавил, что заблокирует все турецкие авиакомпании.

Кайнеругаба заявил, что стратегия Кампалы частично основана на религии и исторических связях.

"Мы поддерживаем Израиль, потому что мы христиане. Израиль поддерживал нас, когда мы были никем в 1980-х и 1990-х годах. Почему бы нам не защищать его сейчас, когда наш ВВП составляет 100 миллиардов долларов?" – сообщил Мухузи и пообещал установить памятник в честь Йонатана Нетаньяху в аэропорту Энтеббе.

Покойный награжденный, высокопоставленный офицер израильского спецназа и брат премьер-министра Беньямина Нетаньяху, погиб во время израильской операции в Уганде в 1976 году, в ходе которой было освобождено более 100 заложников. Это нанесло сильный удар по угандийскому диктатору Иди Амину, который "прославился" казнями своих соотечественников, а также антисемитизмом и симпатиями к Гитлеру. Через три года он был свергнут войсками из Танзании. Вскоре после этого у Уганды и Израиля начались дипломатические отношения.

Интерес Кайнеругабы к израильско-иранской войне возник после сообщений, подтверждающих присутствие угандийских наемников в составе российских войск на фоне продолжающегося вторжения в Украину.

В 2024 году разведывательное управление военного ведомства Киева заявило, что Россия набирает наемников в Уганде, также, как и в ряде других африканских стран.

Годом ранее Кайнеругаба пообещал оказать России помощь угандийских войск в случае угрозы ее существованию.

А в 2026 году он обещал "взять Тегеран за 72 часа".

А в 2023 году Мухузи Кайнеругаба обещал защитить Москву от "империалистов".