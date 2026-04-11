Раніше обіцяв допомогу Росії: в Ізраїлю з'явився несподіваний союзник

Генерал Мухузі Кайнеругаба, голова Народних сил оборони Уганди і син президента Йовері Мусевені, заявив, що відправить 100 тисяч солдатів на допомогу Ізраїлю. Втім, він уже обіцяв допомогу Росії, а найманці з Уганди воюють проти України.

Уганда висловила намір приєднатися до близькосхідного конфлікту між Ізраїлем та Іраном, підтримавши сили Тель-Авіва в разі поразки країни. Мухузі Кайнеругаба оголосив про це в соціальних мережах і погрожував Туреччині, пише Turkiye Today.

"Ми хочемо, щоб війна на Близькому Сході закінчилася просто зараз. Світ втомився від неї. Але будь-які розмови про знищення або розгром Ізраїлю втягнуть нас у війну. На боці Ізраїлю", — заявив він.

Він запевнив, що збройну підтримку з боку східноафриканської країни буде надано за запитом, заявивши, що Тель-Авіву "потрібно лише попросити", і додав, що "їхні угандійські брати готові допомогти".

Відео дня

Також він написав пост про Туреччину, заявивши, що це "справжня проблема": "Ми чекали, поки вони реабілітуються, але ні! Ми збираємося розірвати всі дипломатичні відносини з Туреччиною протягом наступних 30 днів", — написав він і додав, що заблокує всі турецькі авіакомпанії.

Кайнеругаба заявив, що стратегія Кампали частково заснована на релігії та історичних зв'язках.

"Ми підтримуємо Ізраїль, тому що ми християни. Ізраїль підтримував нас, коли ми були ніким у 1980-х і 1990-х роках. Чому б нам не захищати його зараз, коли наш ВВП становить 100 мільярдів доларів?" — повідомив Мухузі і пообіцяв встановити пам'ятник на честь Йонатана Нетаньяху в аеропорту Ентеббе.

Покійний нагороджений, високопоставлений офіцер ізраїльського спецназу і брат прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, загинув під час ізраїльської операції в Уганді 1976 року, під час якої було звільнено понад 100 заручників. Це завдало сильного удару по угандійському диктатору Іді Аміну, який "прославився" стратами своїх співвітчизників, а також антисемітизмом і симпатіями до Гітлера. Через три роки він був повалений військами з Танзанії. Незабаром після цього в Уганди та Ізраїлю почалися дипломатичні відносини.

Інтерес Кайнеругаби до ізраїльсько-іранської війни виник після повідомлень, що підтверджують присутність угандійських найманців у складі російських військ на тлі триваючого вторгнення в Україну.

У 2024 році розвідувальне управління військового відомства Києва заявило, що Росія набирає найманців в Уганді, так само, як і в низці інших африканських країн.

Роком раніше Кайнеругаба пообіцяв надати Росії допомогу угандійських військ у разі загрози її існуванню.

А 2026 року він обіцяв "взяти Тегеран за 72 години".

А 2023 року Мухузі Кайнеругаба обіцяв захистити Москву від "імперіалістів".