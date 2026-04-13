Три дня в неделю: ИИ может радикально изменить график работы

Глава Zoom Эрик Юань заявил, что развитие искусственного интеллекта способно существенно изменить подход к работе в ближайшие годы. Он считает, что благодаря автоматизации значительной части процессов люди смогут работать всего три или четыре дня в неделю, сообщили Fortune.

Zoom начал эру удаленной работы — сократив количество поездок на работу, изменив офисную культуру и предоставив миллионам работников больше контроля над своим графиком. Теперь, когда искусственный интеллект начинает переопределять стандарты производительности, генеральный директор Zoom Эрик Юань прогнозирует еще большие изменения на горизонте: значительно короче рабочая неделя.

"Я ненавижу работать пять дней в неделю. Я почти уверен, что на самом деле нам не нужно работать пять дней", — сказал Юань, добавив, что в следующие пять лет рабочая неделя будет сокращена до трех дней в неделю.

Призывы к сокращению рабочей недели не являются чем-то новым. Юань указал на прошлые прорывы в производительности, такие как конвейер Генри Форда, который помог сократить рабочую неделю с шести до пяти дней. Но на этот раз, утверждал он, искусственный интеллект может еще больше ускорить этот переход.

"Я не думаю, что нам нужно работать пять дней, потому что буквально мы все наймем так много цифровых агентов", — сказал Юань.

Он предположил, что в будущем люди смогут использовать тысячи агентов с искусственным интеллектом для выполнения рутинных задач, таких как ответы на электронные письма или посещение встреч.

Юань уже сам экспериментировал с этой концепцией, используя искусственный интеллект, чтобы присоединиться к конференции по вопросам прибыли в прошлом году. Хотя это может освободить больше времени для взаимодействия между людьми, Юань подчеркнул, что это не приведет к полной отмене работы.

Джейми Даймон и Сэм Альтман соглашаются: сокращенная рабочая неделя — это часть будущего. Хотя внедрение сокращенной рабочей недели остается ограниченным, эта идея все чаще занимает видное место среди бизнес-лидеров, особенно учитывая, что искусственный интеллект меняет рынок труда. Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон недавно предсказал, что рабочая неделя может в конце концов сократиться до трех с половиной дней.

В своем последнем письме к акционерам Даймон добавил, что достижения в области искусственного интеллекта не только трансформируют отрасли промышленности, но и могут помочь людям жить дольше и безопаснее, частично благодаря уменьшению объема работы, который им приходится тратить на это.

Однако, для этого понадобится время и координация. OpenAI и его генеральный директор Сэм Альтман призвали компании и политиков начать эксперименты уже сейчас.

"Стимулировать работодателей и профсоюзы к внедрению пилотных проектов с 32-часовой/четырехдневной рабочей неделей с ограниченным временем без потери заработной платы, которые бы поддерживали постоянный уровень производства и обслуживания", — рекомендовал OpenAI в своем недавнем программном обращении "Промышленная политика для эпохи интеллекта: идеи, которые ставят людей на первое место".

